14.000 Euro einfach weggeputzt bei Bares für Rares: Unwissende Verkäuferin zerstört wahren Schatz

Gut gemeinte Absichten zahlen sich nicht immer aus. Das bekam eine unwissende Verkäuferin bei Bares für Rares leider auf die harte Tour zu spüren. Ein simpler Fehler kostete sie tausende Euro.

Gute Absichten, schlechtes Ergebnis: Eine Verkäuferin bei Bares für Rares wollte eigentlich nur ihren antiken Schatz pflegen, doch dabei begeht sie einen folgenschweren Fehler. Warum sie nur mit wenigen Handgriffen Tausende Euro in den Sand setzt, gibt es hier zu lesen.

Louis Vuitton bei Bares für Rares: Eigentlich wäre dieser Koffer extrem wertvoll

Als Veronika und Ralf Ziegler am 04.09.2023 bei Bares für Rares auftauchen, können sie nicht ahnen, dass sie als die größten Pechvögel der Showgeschichte in Erinnerung bleiben würden. Dabei sah am Anfang alles so gut für die beiden aus.

Das Ehepaar hat einen antiken Reisekoffer im Schlepptau, der sogar von einem namhaften Hersteller stammt: dem französischen Luxus-Label Louis Vuitton. Die sündhaft teure Modemarke steht seit Jahrhunderten für Premiumqualität – kein Wunder, dass Sammler:innen für die exklusiven Stücke extrem viel Geld bezahlen. Antiquitäten des Labels erzielten bei Auktionen immer wieder Traumgebote.

Der Koffer des Ehepaars stammt aus dem Jahr 1878 – eigentlich sollte das für freudiges Strahlen im TV-Studio sorgen. Als Experte Colmar Schulte-Goltz dann aber mit der Wahrheit herausrückt, verfinstern sich die Gesichter.

"Geschichte weggeputzt": Unglückliche Verkäuferin erlebt Riesen-Pleite

Kunstexperte Colmar Schulte-Golz erklärt, dass der Reisekoffer eigentlich extrem viel wert sein müsste – bei gutem Zustand seien Gebote von mehr als 16.500 Euro möglich. Leider hat der Koffer des Ehepaars einen fatalen Makel: Das historische Innenfutter ist komplett zerstört. Vom ikonischen Louis Vuitton-Look nichts mehr zu übrig, stattdessen gibt es ranziges Holz zu sehen. Vom ursprünglichen XXL-Preis ist dieser Koffer also weit entfernt.

Dem Experten kommt es komisch vor, dass das Innenfutter aus Leinen nicht mehr existiert. Horst Lichter hakt deshalb bei der Verkäuferin nach: "Wo ist das denn jetzt?" Peinlich berührt gibt sie zu: "Das hab ich alles weggeputzt." Sie habe den Koffer total verdreckt im Keller gefunden und wollte ihn eigentlich nur reinigen – dabei ist es dann zum tragischen Missgeschick gekommen: Sie hat das historische Innenfutter beim Putzen aus Unwissen einfach mitentfernt.

Colmar Schulte Goltz traut seinen Ohren kaum, denn die Verkäuferin hat trotz guter Absichten den historischen Wert der Antiquität zerstört: "Sie haben eigentlich die Geschichte der Truhe weggeputzt."

14.000 Euro Verlust bei Bares für Rares: Diesen Fehler wird sie wohl noch lange bereuen

Nach den harten Worten des Kunstexperten verwundert es nicht, dass der Schätzpreis nicht besonders hoch ausfällt. Schulte-Goltz setzt die zerstörte Antiquität nur noch bei "2.900 bis 3.100 Euro" an. Immer noch ein stolzer Preis für eine morsche Holztruhe, aber das Ehepaar steht immer noch unter Schock. Ralf Ziegler vergräbt sein Gesicht in der Hand; ihm sieht man die Enttäuschung deutlich an.

Am Ende lässt sich das Ehepaar auf einen Deal mit Antiquitätenhändler Julian Schmitz-Avila ein. Der Profi zahlt für den zerstörten Reisekoffer immerhin noch 2.500 Euro. Das Ehepaar geht trotzdem mit einem schlechten Gefühl nach Hause. Kein Wunder: Der unwissende Putz-Versuch hat die beiden unglaubliche 14.000 Euro gekostet.

Dann läuft Bares für Rares im TV

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.