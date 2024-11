Sensation bei Bares für Rares: Verschollenes Meisterwerk taucht nach 170 Jahren wieder auf

Sensation bei Bares für Rares: Dieser Kunstschatz galt für Jahrhunderte als verschollen, dann taucht er bei der Trödelshow plötzlich wieder auf. Die Expertin ist außer sich.

Ein verschollenes Kunstwerk und ein sensationeller Fund im TV: Bares für Rares ist immer für eine Überraschung gut. Dieses Gemälde mit Rembrandt-Motiv hat allerdings eine ganz besondere Geschichte: Für Jahrhunderte galt es als verschollen, dann sorgt es in der ZDF-Show für Aufsehen. Die ganze Story gibt es hier.

Bares für Rares-Expertin entzückt: Rembrandt-Überraschung sorgt für Staunen

Als Verkäuferin Dorle Heger in der Folge vom 6.5.2022 vor Horst Lichter tritt, ahnt sie wohl kaum, welches Schicksal ihr blüht: Ihr mitgebrachter Schatz gilt als eine waschechte Sensation auf dem Kunstmarkt. Expertin Dr. Friederike Werner wirkt freudig erregt, als sie das Gemälde zu beschreiben beginnt.

Das imposante Kunstwerk zeigt ein ganz besonderes Motiv: Im Mittelpunkt steht einer der berühmtesten Maler aller Zeiten – Rembrandt. Die Szene stellt Rembrandt bei der Arbeit im Atelier dar. Gemalt wurde es allerdings von einem anderen renommierten Künstler: Niederländer Abraham van Pelt (1815 - 1895).

Aber warum ist das Gemälde denn jetzt überhaupt so spektakulär? Die Antwort liegt in der spannenden Geschichte des Objekts. Kaum zu glauben, aber wahr: Seit dem 19. Jahrhundert galt das Kunstwerk als verschollen!

Seit Ewigkeiten verschollen: Mit dieser Kunstsensation hätte bei Bares für Rares niemand gerechnet

Expertin Friederike Werner klärt auf, warum es sich bei dem Bild um etwas ganz Besonderes handelt. Seit einer Ausstellung im Jahr 1850 sei es wie vom Erdboden verschluckt gewesen: "Dieses Gemälde ist seither eigentlich in der Kunstgeschichte verschollen." Von der Existenz des Gemäldes habe man heute nur noch gewusst, weil eine Skizze des Motivs in den königlichen Galerien in Brüssel hängt.

Es passiert nicht alle Tage, dass das Gemälde eines namhaften Künstlers für Jahrhunderte verschwindet und plötzlich im Privatbesitz einer ahnungslosen Kundin wieder auftaucht. Die Expertin freut sich jedenfalls riesig über den Sensationsfund: "Jetzt ist es wieder da. Mit dem heutigen Tage." Horst Lichter wirkt erstaunt: "Schreiben wir gerade Geschichte?". Die Expertin bejaht freudestrahlend.

Zögerliche Verhandlung endet überraschend: So viel gibt es für den Kunstschatz

Bei all dem Lob überrascht es dann doch, dass das Bild auf eine recht niedrige Schätzung kommt. Laut der Expertin sei ein Preis von 2.000 bis 3.000 Euro realistisch. Der Grund für die konservative Einschätzung: Leider sei das Gemälde restaurierungsbedürftig, außerdem tauche der Künstler wenig auf dem Kunstmarkt auf, sodass es kaum Vergleichspreise gibt.

Im Händlerraum gibt es nur zögerliches Interesse. Als die Verkäuferin ein großzügiges Gebot von 1.850 Euro ausschlägt, fragt Händlerin Susanne Steiger offen heraus: "Kann es sein, dass sie das Bild gar nicht hier verkaufen möchten?"

Die Verkäuferin zögert und fühlt sich ertappt. Sie gibt zu, dass sie das Bild "lieber in ein Museum weitergeben" würde. Kunsthändler Daniel Meyer verspricht, dass er bei einem Verkauf des Bildes darauf achtgeben würde, es an die richtigen Stellen weiterzuvermitteln: "Ich würde mich drum kümmern, ich würde es reinigen und ich würde es auch einer guten Sammlung zuführen können."

Mit diesem Versprechen kann die Verkäuferin ihr Gemälde mit gutem Gewissen abgeben. Für 2.500 Euro wechselt der einst verschollene Schatz den Besitzer.

Dann läuft Bares für Rares im TV

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.