14 Jahre Produktionshölle: Horror-Star soll jetzt doch noch Fantasy-Reboot retten

Das Reboot eines der düstersten Fantasy-Filme überhaupt ist seit 2008 in der Mache. Nun könnte ein Horror-Spezialist in der Hauptrolle die Wende bringen.

The Crow sichert sich die Hilfe eines Horror-Lieblings. Das Reboot der einzigartig düsteren Comic-Verfilmung verzeichnet damit endlich gute Neuigkeiten. Wie es aussieht, wird Bill Skarsgård (bekannt vor allem als Horrorclown in Es) die Hauptrolle spielen.

Horror-Experte soll Fantasy-Reboot nach 14 Jahren endlich retten

Das berichtet der Hollywood Reporter . Skarsgård wird Eric Draven spielen, der mitsamt seiner Verlobten von einer Gang brutal umgebracht wird. Von einer Krähe ins Leben zurückgeholt, nimmt er an seinen Peinigern blutige Rache.

Schaut euch hier den Trailer zum allerersten The Crow an:

The Crow Die Krähe - Trailer (Deutsch)

Skarsgårds Besetzung ist in der desaströsen und bisweilen tragischen Geschichte des The Crow-Franchise ein Lichtstrahl. Der Originalfilm The Crow - Die Krähe wurde von einem schrecklichen Unfall überschattet. Das Reboot ist nun bereits seit 2008 in Planung (via Variety ).

Vor Skarsgård geplant: So hätte Jason Momoa als The Crow ausgesehen

Wann ist Horror-Clown Bill Skarsgard im Fantasy-Reboot The Crow zu sehen?

Wann der Fantasy-Thriller auf der Leinwand erscheinen soll, steht noch nicht fest. Der Drehbeginn ist laut THR für diesen Sommer geplant. Vor Ende 2023 rechnen wir nicht mit einem Kinostart.

Superhelden-Fantasy: Unser Podcast zur Disney+-Serie Moon Knight

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Bill Skarsgard als The Crow?