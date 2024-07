14 Sattelschlepper voll mit Schätzen in Millionenhöhe und was mit ihnen geschah: Unglaubliche Story jetzt kostenlos streamen

Perfekt für Bares für Rares-Fans: Wer schon immer mal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen eines Luxus-Auktionshauses zugeht, hat jetzt gratis die Chance dazu.

Das Auktionshaus Nagel in Stuttgart gilt als eine der renommiertesten Adressen, um wertvolle Schätze an den Mann oder die Frau zu bringen. Das nächste Großprojekt des Unternehmens ist selbst für die Vollprofis kein Zuckerschlecken. Ein mysteriöser Nachlass soll versteigert werden, doch der riesige Schatz hat es in sich: 14 Sattelschlepper voll mit außergewöhnlichen Raritäten werden angeliefert.

Wie sollen die Expert:innen nur so eine riesige Menge verkaufen? Das ist Gegenstand der SWR-Doku Bis der Hammer fällt.

Bis der Hammer fällt: Dieser Schatz würde sogar Dagobert Duck neidisch machen

Das gibt's selbst im Auktionshaus Nagel nicht alle Tage: Ein millionenschwerer Nachlass soll veräußert werden. Aus welcher reichen Familie die Schätze stammen, darf nicht verraten werden. Der Fokus soll auf den Geschichten hinter den luxuriösen Raritäten liegen. Woher stammen sie, wie alt sind sie und welche Geheimnisse über ihre Vorbesitzer verraten sie? Perfekte Unterhaltung für Fans von Bares für Rares.

Bevor ein antikes Objekt verkauft werden darf, muss es auf seine Echtheit überprüft werden. Die Expert:innen im Auktionshaus setzen Knowhow und modernste Technik ein, um der Mammut-Aufgabe gerecht zu werden, doch Sorgfalt braucht Zeit. Welche spannenden Geschichten die Mitarbeitenden bei ihrem stressigen Arbeitsalltag im Luxus-Business erleben, könnt ihr gratis in der SWR-Doku gratis anschauen, die am Wochenende auch im TV läuft

Wo ist Bis der Hammer fällt zu sehen?

Bis der Hammer fällt – Hinter den Kulissen im Auktionshaus Nagel kann gratis in der ARD Mediathek gestreamt werden. Am 28. Juli 2024 wird die Doku um 17:30 Uhr im SWR gezeigt.