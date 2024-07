Versaute Dating-Show will Netflix-Thron von Cobra Kai: Die deutsche Version war ein Mega-Flop

Am Netflix-Thron von Cobra Kai wird ordentlich gerüttelt. Eine Dating-Show ist auf der Überholspur und will sich in den Serien-Charts den ersten Platz sichern.

Schon seit Jahren baut sich Netflix ein eigenes Reality-Universum auf. Ganz vorne mit dabei ist der Erfolgs-Hit Too Hot Too Handle. Die Dating-Show hebt sich von ihrer Konkurrenz ab: Anders als etwa bei Love Island sollen sich die Teilnehmenden nicht in sexueller Hinsicht näherkommen, sondern sich auf tiefgründigere Art kennenlernen.

Am 19. Juli ging Netflix mit der mittlerweile sechsten Staffel des Liebesformats an den Start und trifft damit genau den Nerv vieler User: Too Hot To Handle landet in Deutschland schon nach knapp einer Woche auf dem 2. Platz der Serien-Charts und begibt sich damit dicht auf die Fersen des Fanfavoriten Cobra Kai.

Die deutsche Version der Netflix-Serie war ein Mega-Flop

Netflix Emely und Kevin lernen sich 2023 bei Too Hot To Handle Germany kennen

Zahlreiche Ablegern des versauten Abstinenz-Format feiern auch in anderen Ländern wie Brasilien riesige Erfolge. Hierzulande lief im vergangenen Jahr eine deutsche Version an. Die vermeintlich sexsüchtigen Singles konnten hierzulande aber leider gar nicht punkten. Bei vielen Fans wird Too Hot To Handle Germany als peinlicher Fehltritt abgestempelt, der höchstens Fremdscham hervorruft.



Trotz der negativen Kritik gibt es für Netflix aber keinen Grund, den deutschen Ableger einzustampfen. Ganz im Gegenteil. Es ist bereits eine zweite Staffel für 2025 geplant. Die deutsche Staffel hat es immerhin, anders als die anderen Ableger, geschafft, ein echtes Traumpaar als Gewinner in die Reality-Welt zu schicken.

Emely und Kevin gewannen nicht nur, sie sind noch heute zusammen und wurden kurz nach der Ausstrahlung Eltern. Für eine Dating-Show gehört es leider zur Seltenheit, dass nach dem Finale Paare noch lange gemeinsam durchs Leben gehen.



Wann kommen die nächsten Folgen der neuen Staffel Too Hot to Handle?

Am Freitag, den 26. Juli 2024 werden drei weitere Folgen online gestellt. Die letzten beiden Episoden plus Finale kommen dann am 2. August. Genug Zeit, um noch den Thron in den Netflix-Charts zu erklimmen.