15 Staffeln Grey's Anatomy kostenlos: Joyn Plus+ mit Sonderangebot zur Corona-Krise

Vor dem Hintergrund des Coronavirus gibt es ein neues Angebot von Joyn Plus+, mit dem ihr drei Monate u.a. die beliebte Arztserie Grey's Anatomy oder dieschauen könnt.

Das Coronavirus bestimmt weiterhin das Weltgeschehen. Auch Deutschland ist mit kontinuierlich steigenden Fallzahlen stark von der Pandemie betroffen. Menschen sind aufgefordert, ihr Zuhause nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Verantwortlichen von ProSiebens Streamingdienst Joyn entschlossen, das Premiumangebot Joyn Plus+ für gleich drei Monate kostenlos anzubieten.

Somit könnt ihr euch u.a. die ersten 15 Staffen der beliebten Arztserie Grey's Anatomy anschauen. Deren 16. Staffel läuft seit Ende September in den USA. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin von Joyn, machte eine entsprechende Ankündigung (via Serienjunkies ).

Sonderangebot von Joyn Plus+: Mit Grey's Anatomy, The 100 und mehr

Das Angebot gilt für alle Neukunden von Joyn. Für gewöhnlich schlägt Joyn Plus+ mit 6,99 Euro monatlich zu Buche, wobei normalerweise der erste Monat kostenlos ist. In einer Zeit, in der die Bevölkerung dazu aufgerufen ist, daheim zu bleiben, könnten Streamingdienste "nun einen Beitrag leisten, um Entertainment und Abwechslung nach Hause zu bringen. Deshalb möchten wir die Menschen in dieser, für uns alle ungewohnten, Zeit unterstützen und für mehr Entertainment zuhause sorgen", so Hofem.

© AMC Neben Grey's Anatomy ebenfalls im Programm von Joyn Plus+: The Walking Dead

Neben der selbst vom Coronavirus betroffenen Serie Grey's Anatomy stehen euch noch etliche weitere Inhalte bei Joyn sowie Joyn Plus+ zur Verfügung, darunter mehr als 60 Fernsehsender, originale wie lizenzierte Serien und in der eigentlich kostenpflichtigen Variante Titel aus dem Programm des Streamingdienstes Maxdome, der zur ProSieben Sat.1-Gruppe gehört.

Im Wesentlichen bietet euch das Plus-Angebot mehr Inhalte, eine bessere Bildqualität und weniger Werbung als in der ohnehin kostenfreien Version. Wollt ihr euch einen Überblick über das Angebot verschaffen, sei euch an dieser Stelle unsere Joyn-Übersichtsseite empfohlen.

Wie lange das Angebot für Joyn Plus+ gültig ist, ist unklar.

15 Staffeln Grey's Anatomy für lau: Holt ihr euch Joyn Plus+?