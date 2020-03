Elite & Haus des Geldes bei Netflix: Lohnen sich die angesagten Serien aus Spanien?

Spanisches Netflix boomt: Wir haben alle Staffeln der gehypten Serien Elite und Haus des Geldes gesehen und prüfen in unserem Podcast, wie gut sie wirklich sind.

Mit Haus des Geldes und Elite kommen zwei der derzeit angesagtesten Netflix-Serien aus Spanien. Warum ausgerechnet spanische Netflix-Serien boomen, wie gut Elite und Haus des Geldes wirklich sind und welche spanischen Serien und Filme sich sonst noch lohnen, ergründen Andrea, Esther und Jenny in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Jetzt reinhören: Wie gut sind Elite & Haus des Geldes?

Timecodes der neuen Streamgestöber-Folge

00:01:53 - Auf ins Streamgestöber

00:07:07 - Spanisches Netflix boomt

00:14:01 - Wie gut ist Elite?

00:30:27 - Elite Staffel 3

00:35:22 - Wie gut ist Haus des Geldes?

00:51:30 - Haus des Geldes Staffel 3 & 4

00:56:11 - Spanische Film- und Serientipps bei Netflix

Elite ist eine Teenie-Soap mit Mordermittlung

Seit wenigen Tagen könnt ihr die 3. Staffel Elite bei Netflix bingen, in der die mörderische Geschichte rund um Schule, Sex und Partys zu einem Abschluss gebracht wird. Jenny und Esther haben sie bereits gesehen und sind begeistert. Wie in den beiden Staffeln zuvor tauchen wir in ein Mystery-Teenie-Soap ein, die an Qualität nichts eingebüßt hat.

© Netflix Elite Staffel 3

Eine 4. Staffel könnte übrigens trotzdem kommen, allerdings mit völlig anderen Schauspielern.

Das Warten auf Haus des Geldes Staffel 4 ist bald zu Ende

Während Elite vorerst abgeschlossen scheint, wird bei Haus des Geldes mit der 4. Staffel am 3. April 2020 ebenfalls einiges zum Abschluss gebracht. Bei Haus des Geldes erstreckt sich der Überfall nämlich immer über zwei Staffeln, deshalb endete Staffel 3 auch mit einem richtig fiesen Cliffhanger.

Während Jenny die Serie als zu redundant empfindet, lässt sich Esther von der Heist-Geschichte, den knalligen Charakteren und der Hochspannung mitreißen und begeistern. Auch die Moviepilot-Community belohnt den spanischen Thriller mit einer 7,9.

Haus des Geldes könnte übrigens eine 5. Staffel und Spin-offs bekommen.

© Moviepilot Podcast-Team der 22. Folge: Esther, Jenny und Andrea

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@straw_star ), Jenny Jecke (@gafferlein ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



