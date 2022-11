1899 erklärt: Wer ist wer in der Netflix-Serie? (mit und ohne Spoiler)

Wer beim Schauen von 1899 bei Schwierigkeiten hat, den vielen Figuren und ihren Beziehungen zu folgen, erhält hier eine Übersicht samt Erklärungen: erst mit dem Wissensstand vom Anfang und dann vom Ende der Netflix-Serie.

Netflix' Mystery-Serie 1899 von Baran bo Odar und Jantje Friese (die Creator des deutschen Serien-Hits Dark) ist am Donnerstag, den 17. November 2022 bei Netflix gestartet und hat einen umfangreichen Cast vorzuweisen. Woher ihr die 1899-Besetzung inklusive 7 Netflix-Stars kennt, haben wir euch anderswo aufgeführt. Hier wollen wir euch einen geordneten Figuren-Überblick als Hilfestellung an die Hand geben, damit ihr besser durchseht, wer bei den sehr vielen Serien-Charakteren wer ist. Dabei bekommt ihr:

1.) eine Übersicht der Figuren-Riege mit dem Stand zu Serienbeginn

2.) eine Erklärung der 1899-Charaktere zum Serienende mit Spoilern

1.) Wer ist wer in Netflix 1899? Die Figuren ohne Spoiler erklärt

Um das Namen-Lernen und Durchsehen bei 1899 zu erleichtern, haben wir euch das Serien-Personal nach Blöcken geordnet. Zu den Charakter-Namen und Schauspieler:innen findet ihr außerdem eine kurze Figurenbeschreibung samt anschließendem Bild.

1899: Die Besatzung der Kerberos erklärt

Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) - der deutsche Kapitän des Schiffs Kerberos

- der deutsche Kapitän des Schiffs Kerberos Olek (Maciej Musial) - Kohle schippender polnischer Heizer der Kerberos

© Netflix 1899-Figuren: Eyk (Andreas Pietschmann) und Olek (Maciej Musial)

Sebastian (Tino Mewes) - 1. Maat des Schiffs

- 1. Maat des Schiffs Franz (Isaak Dentler) - weiteres Crew-Mitglied der Kerberos

© Netflix 1899-Figuren: Sebastian (Tino Mewes) und Franz (Isaak Dentler)

1899-Figuren erklärt: Die Oberklasse-Passagiere

Maura Franklin (Emily Beecham) - eine alleinreisende Schottin, die Medizin studiert hat

- eine alleinreisende Schottin, die Medizin studiert hat Virginia Wilson (Rosalie Craig) - eine englische Gesellschaftsdame

© Netflix 1899-Figuren: Maura Franklin (Emily Beecham) & Virginia Wilson (Rosalie Craig)

Ángel (Miguel Bernardeau) - ein reicher spanischer Passagier

- ein reicher spanischer Passagier Ramiro (José Pimentão) - Angels Bruder: ein spanischer Priester

© Netflix 1899-Figuren: Ángel (Miguel Bernardeau) & Ramiro (José Pimentão)

Ling Yi (Isabella Wei) - eine junge Geisha

- eine junge Geisha Yuk Je (Gabby Wong) - Ling Yis ältere asiatische Aufpasserin

© Netflix 1899-Figuren: Ling Yi (Isabella Wei) & Yuk Je (Gabby Wong)

Clémence (Mathilde Ollivier) - eine junge Französin, Luciens Ehefrau



- eine junge Französin, Luciens Ehefrau Lucien (Jonas Bloquet) - reicher Franzose, Clémences Ehemann

© Netflix 1899-Figuren: Clémence (Mathilde Ollivier) & Lucien (Jonas Bloquet)

1899-Figuren erklärt: Die Passagiere des Unterdecks

Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen) - junger Däne mit Gesichtsnarbe

- junger Däne mit Gesichtsnarbe Tove (Clara Rosager) - schwangere Dänin, Kresters Schwester

- schwangere Dänin, Kresters Schwester Ada (Vida Sjørslev) - dänisches Mädchen, Kresters & Tovs kleine Schwester

- dänisches Mädchen, Kresters & Tovs kleine Schwester Anker (Alexandre Willaume) - Kresters, Toves & Adas dänischer Vater

- Kresters, Toves & Adas dänischer Vater Iben (Maria Erwolter) - Kresters, Toves & Adas dänische, streng religiöse Mutter

© Netflix 1899-Figuren: Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen) & Tove (Clara Rosager)

© Netflix 1899-Figuren: Ada (Vida Sjørslev), Anker (Alexandre Willaume) & Iben (Maria Erwolter)

Die rätselhaften Figuren von 1899

Jérôme (Yann Gael) - ein mysteriöser Franzose, mal Passagier, mal in Schiffs-Uniform

- ein mysteriöser Franzose, mal Passagier, mal in Schiffs-Uniform Daniel Solace (Aneurin Barnard) - ein Fremder, der aus dem Wasser an Deck klettert

- ein Fremder, der aus dem Wasser an Deck klettert der Junge (Fflyn Edwards) - ein stummes Kind, das allein auf dem verlassenen Schiff Prometheus gefunden wird

- ein stummes Kind, das allein auf dem verlassenen Schiff Prometheus gefunden wird Henry (Anton Lesser) - ein ominöser Strippenzieher

© Netflix 1899-Figuren: Jérôme (Yann Gael) & Daniel Solace (Aneurin Barnard)

© Netflix 1899-Figuren: der Junge (Fflyn Edwards) & Henry Henry (Anton Lesser)

Das ist der Figuren-Wissensstand zu Beginn der Netflix-Serie 1899. Im Laufe der 8 Folgen erfahren wir allerdings eine Menge an neuen Erklärungen, Umdeutungen und aufgedeckte Verwandtschaftsbeziehungen, wodurch sich kurz vor Staffel-Ende eine verändertes Bild ergibt.

2.) Wer ist wer am Ende von von 1899? Die veränderten Charakter-Beziehungen am Schluss erklärt (mit Spoilern)

Die aufgedeckten Geheimnissen und neuen Facetten und Familien-Verbindungen ergeben neue Figuren-Konstellationen, die in 1899 andere Verhältnisse schafft:

Die Familie Singleton in 1899

Maura Singleton (Emily Beecham) - schottische Wissenschaftlerin, Mutter, Ehefrau, Tochter

- schottische Wissenschaftlerin, Mutter, Ehefrau, Tochter Daniel (Aneurin Barnard) - Mauras Ehemann und Mit-Wissenschaftler

- Mauras Ehemann und Mit-Wissenschaftler Elliot aka der Junge (Fflyn Edwards) - Mauras und Daniels (toter) Sohn

- Mauras und Daniels (toter) Sohn Henry Singleton (Anton Lesser) - Bildschirm-Überwacher und Mauras Vater

- Bildschirm-Überwacher und Mauras Vater Ciaran (noch ohne Darsteller) - Mauras Bruder

Das französische Trio in 1899

Clémence (Mathilde Ollivier) - Luciens reiche, unglückliche Ehefrau



- Luciens reiche, unglückliche Ehefrau Lucien (Jonas Bloquet) - Clémences ungeliebter Ehemann, der seinen Aufstieg im Krieg begann

- Clémences ungeliebter Ehemann, der seinen Aufstieg im Krieg begann Jérôme (Yann Gael) - Luciens alter Soldaten-Freund, der von ihm zurückgelassen wurde

© Netflix 1899: Die wichtigsten Charaktere

Die Chinesinnen und ihre Zuhälterin in 1899

Ling Yi (Isabella Wei) - eine Chinesin, die sich als japanische Geisha ausgibt, um nach Amerika zu kommen

- eine Chinesin, die sich als japanische Geisha ausgibt, um nach Amerika zu kommen Yuk Je (Gabby Wong) - Ling Yis Mutter

- Ling Yis Mutter Virginia Wilson (Rosalie Craig) - britische Zuhälterin, die den Chinesinnen die Überfahrt ermöglicht

Die queeren Passagiere in 1899

Ángel (Miguel Bernardeau) - wegen seiner Homosexualität flüchtender spanischer Adeliger

- wegen seiner Homosexualität flüchtender spanischer Adeliger Ramiro (José Pimentão) - Ángels portugiesischer Diener und schwuler Liebhaber

- Ángels portugiesischer Diener und schwuler Liebhaber Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen) - Däne, der in der Vergangenheit seine Sexualität verstecken musste und sich nun zu Ángel hingezogen fühlt

Bei der dänischen Familie von Anker, Iben, Tove, Krester und Ada bleibt (trotz Verlust des Sohnes und der jüngsten Tochter) bei den Beziehungen alles gleich. Und auch bei der Kerberos-Besatzung unter Eyk, Olek und dem meuternden Franz entpuppt sich am Ende nur einer als jemand, der ein falsches Spiel spielt:

Sebastian (Tino Mewes) - 1. Maat und Handlanger von Henry Singleton

Wer ist wer nach der finalen Wendung von 1899?

Gerade, wenn wir das Gefühl haben, bei den Figuren durchzublicken, holt 1899 ganz am Schluss noch den großen End-Twist heraus, der alles ändert: Wir befinden uns nicht länger auf einem Dampfschiff, sondern auf einem Raumschiff, das 2099 durchs All reist. Dadurch wird theoretisch alles erlernte Figuren-Wissen auf Null gesetzt. Denn auch wenn Maura vielleicht immer noch mit Daniel verheirate sein könnte: Sicherheit haben wir nun keine mehr.

© Netflix 1899: Das Prometheus-Raumschiff 2099

15 Menschen an Bord des Raumschiffs werden uns am Schluss von 1899 gezeigt: Ob es sich dabei um Mitglieder der 550 Crew-Mitglieder oder der 1423 intergalaktischen Passagiere handelt, wird nicht geklärt. Diese Personen sind:

Ob alle anderen Figuren, die wir in 1899 kennengelernt haben, also beispielsweise Mauras Vater Henry, ihr Sohn Elliot, das Mädchen Ada sowie die restliche Besatzung (inklusive Franz und Sebastian) lediglich Simulationen waren oder an die simulierte Realität nur anderswo angeschlossen sind (z.B. in einer der vielen weiteren Raumschiff-Kabinen), bleibt am Ende von Staffel 1 offen.



