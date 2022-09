Deine neue Serien-Obsession 1899 hat gleich 7 Netflix-Stars in der Besetzung und das ist nicht alles

Dieses Wochenende könnte der erste Trailer für 1899 bei Netflix kommen. Vorher stellen wir euch die Besetzung der Mystery-Serie von den Dark-Team vor.

1899 hat das Zeug dazu, deine neue Netflix-Obsession zu werden. Viel wird dabei von der Story abhängen, die Baran bo Odar und Jantje Friese (Dark) für ihre neuste Mystery-Serie aushecken. Aber auch die Passagiere des Schiffes Kerberos werden ihren Anteil am Erfolg von 1899 haben. Die Serie über einen Ozeandampfer, der sich auf macht in die neue Welt wartet mit einigen bekannten Gesichtern und Newcomer:innen auf.

Mindestens 7 Netflix-Stars haben ein Ticket für die Atlantikreise gelöst. Woher du die Besetzung von 1899 kennst, erfährst du hier.

Die Besetzung von 1899: 7 Netflix-Stars und noch mehr

Emily Beecham spielt Maura Franklin

© X Verleih Emily Beecham in Little Joe

Emily Beecham spielt die geheimnisvolle Maura, die in den USA eine Karriere als Ärztin anstrebt, was ihr in ihrer Heimat Großbritannien verwehrt bleibt. Beecham war im Netflix-Film Outside the Wire zu sehen, spielte die Hauptrolle im Science-Fiction-Film Little Joe - Glück ist ein Geschäft und gehörte zum Cast der Martial Arts-Serie Into the Badlands.

Andreas Pietschmann spielt Eyk Larsen

© Netflix Andreas Pietschmann

Er kennt sich mit Mystery-Shows aus: Zwischen 2017 und 2020 spielt Andreas Pietschmann den Fremden in Dark, außerdem war er in Dominik Grafs Meisterwerk Die geliebten Schwestern zu sehen. In 1899 spielt Pietschmann den Kapitän des Schiffes Kerberos, das im Mittelpunkt der Handlung steht.

Miguel Bernardeau spielt eine unbekannte Rolle

© Netflix Miguel Bernardeau in Elite

Wer das mörderische Teenie-Drama Elite verfolgt, wird dieses Gesicht unter Tausenden wiedererkennen: Miguel Bernardeau spielt in dem spanischen Netflix-Hit den schnöseligen und unwiderstehlichen Guzmán. Über seine Rolle in 1899 ist nichts bekannt. Übrigens gehört mit Darío Madrona der Elite-Co-Schöpfer zum Autorenstab der Serie.

Maciej Musiał spielt Olek

© Netflix Maciej Musiał in The Witcher

Der in Polen geborene Maciej Musial spielt in 1899 einen Passagier namens Olek. Netflix-Abonnent:innen könnte er wegen seiner Rolle als Sir Lazlo in The Witcher bekannt vorkommen oder wegen der Alternative History-Serie 1983, die er mit kreiert hat.

Anton Lesser spielt eine unbekannte Rolle

© HBO Anton Lesser in Game of Thrones

Auch Anton Lesser ist ein "Netflix-Star", immerhin spielte er in The Crown den Premierminister Harold Macmillan. Bekannter dürfte er aber für seine Rolle als Cerseis treuer Maester und Zombie-Züchter Qyburn sein, die er in Game of Thrones spielte.

Lucas Lynggaard Tønnesen spielt eine unbekannte Rolle

© Netflix Lynggaard Tønnesen in The Rain

Der Däne Lucas Lynggaard Tønnesen hat in seiner jungen Karriere schon in zwei Netflix-Knallern mitgespielt: In der postapokalyptischen Show The Rain hatte er mit Rasmus eine der Hauptrollen inne und im Netflix-Revival der Politserie Borgen - Gefährliche Seilschaften gab er den Sohn von Heldin Birgitte Nyborg.

Clara Rosager spielt Tove

© Netflix Clara Rosager in The Rain

Auf dem Castbild von 1899 sitzt sie als schwangere Tove mit einem Gewehr auf dem Deck des Schiffes. Sie spielt die Serien-Schwester von Lucas Lynggaard Tønnesen.

Vor ihrer bisher größten Schauspiel-Reise war Clara Rosager ebenfalls in The Rain zu sehen sowie in der Patrick Dempsey-Serie Devils und dem Marvel-Meme-Meilenstein Morbius.

Aneurin Barnard spielt Daniel

© BBC Aneurin Barnard in Peaky Blinders

Als Doctor Holford trat Aneurin Barnard in zwei Episoden von Peaky Blinders - Gangs of Birmingham (in Deutschland komplett bei Netflix zu sehen) auf, außerdem könnte er euch in Dunkirk, Der Distelfink und zahlreichen anderen Filmen über den Weg gelaufen sein.

Yann Gael spielt Jérôme

© Netflix Yann Gael

Yann Gael spielt in 1899 Jérôme, der auf der Kerberos arbeitet und insgeheim einen Rachefeldzug verfolgt. Er war davor im gefeierten Genre-Mix Saloum aus dem Senegal zu sehen und hatte eine Rolle in Paolo Sorrentinos Berlusconi-Epos Loro - Die Verführten.

Jose Pimentao spielt Ramiro

© Netflix Jose Pimentao

Der Portugiese José Pimentão übernimmt mit der Rolle des Ramiro in 1899 gleichzeitig sein erstes großes internationales Projekt.



Fflyn Edwards spielt Elliot

© Netflix Fflyn Edwards

Fflyn Edwards ist zwar einer der jüngsten im Cast. Der Darsteller des Eliott hat aber schon in der britischen Mystery-Serie The Snow Spider Genre-Erfahrung gesammelt.



Isabella Wei spielt Ling Yi

© Netflix Isabella Wei

Die in Hongkong geborene Isabella Wei hat vor der Netflix-Serie nur in einem Kurzfilm mitgespielt. Sie spielt mit Ling Yi eine von vielen Migrant:innen aus aller Herren Länder auf der Kerberos.

Mathilde Ollivier spielt Clémence

© Netflix Mathilde Ollivier

Die Französin Mathilde Ollivier sammelte in Operation: Overlord Erfahrung mit Nazi-Monstern und trat in dem Zeitschleifen-Film Boss Level auf. Ihre Figur Clémence stammt aus dem Pariser Bürgertum und hofft, sich durch die Reise aus ihrer ungeliebten Ehe zu retten.

Wann startet 1899 bei Netflix?

1899 soll im Herbst oder Winter 2022 zu Netflix kommen. Der genaue Starttermin könnte schon kommende Woche bekannt werden, wenn der Streaming-Dienst bei seinem Tudum-Event neue Projekte vorstellt.