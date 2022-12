2 Jahre nach Vikings: Auf seine neue Serie ist Ragnars Schöpfer sogar noch stolzer und ab heute könnt ihr sie streamen

Das Ende von Vikings liegt mittlerweile zwei Jahre zurück, doch Serienschöpfer Michael Hirst war nicht untätig: Seine neue Serie Billy the Kid ist ab heute in Deutschland im Stream zu sehen.

Vikings-Fans können sich ab sofort eine weitere Serie auf den Binge-Zettel setzen: Alle 8 Folgen von Billy the Kid starten jetzt, am 22. Dezember, bei Paramount+ (und damit auch im Sky-Abo). Auf sein neues Serien-Abenteuer ist Vikings-Schöpfer Michael Hirst stolzer als auf alles zuvor, inklusive Ragnar.



Seine neue Serie war ein Herzensprojekt für Vikings-Vater Michael Hirst

Schon in Vikings stellte Michael Hirst mit Ragnar Lothbrok eine historische Figur ins Zentrum seiner Serie. Bei Billy the Kid wiederholt er dieses Kunststück mit dem bekannten gesetzlosen Revolverhelden, der für ihn eine besondere Bedeutung hat:

Was ich mehr als alles andere will, ist, dass die Menschen Billy lieben. [...] Ihr glaubt, er ist ein rauer Typ, Schütze und Killer?' Aber ich werde euch das komplette Gegenteil erzählen. [...] Auf diese Serie bin ich wahrscheinlich stolzer als auf alles, was ich bisher getan habe.

Mit 8-monatiger Verzögerung kommt die vom Sender Epix produzierte Serie Billy the Kid nun auch nach Deutschland. Sodass wir endlich überprüfen können, ob der Western sich wirklich mit Ragnars (Travis Fimmel) Erlebnissen messen kann.

Seht den Trailer zur Serie Billy the Kid bei Paramount+

Billy the Kid - S01 Trailer (English) HD

Worum geht es in Vikings' Serien-Nachfolger Billy the Kid?

Billy the Kid spielt ein paar hundert Jahre nach Vikings: 1871 kommt der 12-jährige Billy McCarty mit seiner irischen Familie als Einwanderer nach Amerika. Doch die anfangs hoffnungsvolle Reise nach Westen entwickelt sich zum tödliches Unterfangen. Und so wird aus dem Jungen ein Revolverheld (gespielt von Tom Blyth), der sein Talent mit der Waffe zu nutzen weiß.

Statt sich nach dem Vorbild von Filmen wie Billy the Kid (1930) und Pat Garrett jagt Billy the Kid (1973) auf die moralische Zweifelhaftigkeit des jungen Schützen zu konzentrieren, legt Michael Hirst seinen Fokus allerings auf den Kriminellen als missverstandene Figur: "Es ist die Geschichte eines gewalttätigen Mannes mit einem moralischen Kompass. Billy wollte aufhören." Das ist eine Reise ins Innere und eine Umdeutung, die Vikings-Fans, die "barbarische Wikinger" mit Ragnar neu zu schätzen lernten, bekannt vorkommen dürfte.

Epix Nach Vikings kommt Billy the Kid

Wer darüber Vikings-Nachschub will, sollte sich außerdem den 12. Januar 2023 im Serien-Kalender anstreichen. Denn dann kommt Vikings: Valhalla mit Staffel 2 zurück zu Netflix.



