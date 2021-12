20 Jahre Der Herr der Ringe: Die besten Memes zum Jubiläum

Der Herr der Ringe: Die Gefährten wird als Film 20 Jahre alt und wir feiern diesen schönen Anlass mit den lustigsten Memes, die die Trilogie seitdem hervorgebracht hat.

Vor 20 Jahren, am 19. Dezember 2001, startete Der Herr der Ringe: Die Gefährten in den deutschen Kinos. Seitdem schrieb Peter Jacksons Fantasy-Trilogie Kinogeschichte. Und wenn wir uns nicht gerade mit dem 2-Dekaden-Jubiläum vor Augen führen, wie alt wir mittlerweile geworden sind, schwelgen wir auch weiterhin in ikonischen Momenten und Bildern aus Mittelerde ... und in Memes.

Denn zum festlichen Anlass des Herr der Ringe-Film-Geburtstags hat jede:r aus der Moviepilot-Redaktion ein persönliches Meme-Highlight herausgesucht. Gemeinsam zu feiern funktioniert schließlich immer noch am besten, wenn wir zusammen mit unseren Mittelerde-Helden auch mal über unsere Lieblingsfilme als Teil der Popkultur lachen können.

Die besten Herr der Ringe-Memes: Ein Bilbo für jede Situation

© Warner Herr der Ringe-Memes: Bilbo und der Kugelschreiber

Bilbo Beutlins Verlangen nach dem Ring lässt sich als innere Stimme auf viel zu viele Alltagssituationen anwenden. Oder hat von euch noch nie jemand "aus Versehen" einen Kugelschreiber eingesteckt. (via 9gag ) (ES)

Ein Herr der Ringe-Meme für die Ohren: Der Legolas-Techno-Remix

© Warner Das Herr der Ringe-Kulturphänomen: They're taking the Hobbits to Isengart

Die Uruks bringen die Hobbits nach Isengart.

Nur ein wahrer Herr der Ringe-Fan hat beim Anblick dieses Gifs sofort einen Ohrwurm des Grauen im Gehörgang, der wochenlang nicht mehr aus dem Kopf verschwindet. (via Giphy ) (MW)

Die Herr der Ringe-Memes zu wahrer Freundschaft

© Warner Herr der Ringe-Memes: Frodo, Sam und Gollum - die klassische Freundes-Dreierbeziehung

Versucht ihn zu töten. - Vergibt ihm. - Glaubt, er hat Brot gegessen. - Verpiss dich, Sam!

Die Freundschaft zwischen Frodo und Sam ist ein zentraler Teil der Herr der Ringe-Trilogie und als solcher wunderbar erzählt. Aber manche Dinge bringen mich auch beim 9000. LOTR-Marathon noch auf die Palme. (via Reddit ) (JFW)

Oder um es in anderen Worten zu sagen:

© Warner Herr der Ringe-Meme:

Auf halbem Weg durch Mittelerde: "Geh nach Hause, Sam."

Wenn du glaubst, dass Frodo und Sam die stärkste Freundschaft der Herr der Ringe-Trilogie verbindet und dann so ein Satz kommt. (via ahseeit ) (PR)



Herr der Ringe-Memes: Niemand sagt es so gut wie Saruman...

© Warner Herr der Ringe-Meme: Saruman weiß Bescheid

Wenn du das Fenster öffnest, aber die Fliege nicht verschwindet: "Dann wählst du den Weg ... des Todes."

Du lässt in einem Anflug unendlichen Großmuts Gnade walten, aber deine Geste wird ausgeschlagen. Niemand kann den Zorn darüber besser in Worte fassen als Saruman. (via Reddit ) (HB)

Herr der Ringe-Memes: Aragorn, das ultimative Pferdemädchen

© Warner Herr der Ringe-Erwartungen

Erwartungen - Realität.

Seien wir doch mal ehrlich: Wer würde Aragorn nicht auf den Mund küssen wollen? Pferde wissen halt, was gut ist. (via Buzzfeed ) (LL)

Das heißeste Herr der Ringe-Meme

© Warner Herr der Ringe-Meme: Mordor bei mir zu Hause

Ich will ja nicht sagen, dass es heiß in meinem Zimmer ist ... aber es sind gerade zwei Hobbits vorbeigekommen und haben einen Ring reingeworfen.

Mordor ist die wahrgewordene Hölle, das mussten Frodo und Sam am Ende ihrer Reise schmerzlich feststellen. An besonders heißen Sommertagen lassen sich diese Qualen hierzulande zumindest ein bisschen erahnen. (via Pinterest ) (FW)



Der Herr der Ringe und die verflixten Adler

© Warner Herr der Ringe-Meme: die Adler

Die Adler hätten WAS tun können?

Es gibt nichts Aufregenderes, als sich in ein großes Abenteuer voller schwerer Prüfungen zu stürzen, die ... oh, auch mit einem Flügelschlag eines Adlers geklärt werden können. (via Quickmeme ) (MH)

Das beste Herr der Ringe-Meme zu Gollums Mimik

© Warner Herr der Ringe-Meme: Gollum und das Nadelöhr

Wer sich in dieser Situation nicht in den gierigen, hinterlistigen, glitschigen Gollum hineinversetzen kann, hat entweder kein Herz oder (zum Glück) noch nie ein Nadelöhr gesehen. (via Memecenter ) (JJ)



10 Stunden Chilling Gandalf in einer Herr der Ringe-Dauerschleife

Gandalf ist einfach der coolste Zauberer von Westeros, Hogwarts und Mittelerde! Wenn Sauron und er einfach mal ein Pfeifchen geschmaucht (gesmaugt...höhö) hätten, wäre die Geschichte wohl ganz anders verlaufen! (SO)



Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Habt ihr nach 20 Jahren Der Herr der Ringe auch ein paar Lieblings-Memes?