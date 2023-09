20 Millionen Dollar für "Meisterwerk": Netflix schnappt sich unfassbare wahre Geschichte über Fake-Profikiller, der mit einer Entscheidung alles aufs Spiel setzt

Glen Powell aus Top Gun 2 ist der Star einer Thriller-Komödie über einen falschen Profi-Killer, den es wirklich gab. Netflix sicherte sich die Rechte an Hit Man. Erfahrt, worum genau es in dem Film geht.

Netflix sichert sich auf den Film-Festivals eine Perle nach der anderen. Nach dem Serienkiller-Thriller Woman of the Hour kaufte der Streaming-Dienst Richard Linklaters (Boyhood) Hit Man, der in Venedig lief. Bei Meta Critic hält Hit Man derzeit eine Wertung von 82 Punkten. Bilge Ebiri von Vulture sieht in dem Film ein mögliches Meisterwerk. Netflix lässt sich die Rechte dem Hollywood Reporter zufolge 20 Millionen US-Dollar kosten.

Worum geht es in Hit Man?

In der auf wahren Begebenheiten basierenden Thriller-Komödie zählt Gary Johnson (Glen Powell aus Top Gun 2) zu den gefragtesten Auftragsmördern von New Orleans. Doch wer ihn beauftragt, muss auf der Hut sein, denn Gary arbeitet eigentlich für die Cops und gibt die Namen seiner Auftraggeber weiter. Doch eines Tages erhält er eine Anfrage von einer verzweifelten jungen Frau (Adria Arjona), die ihrem grausamen Freund entkommen will. Plötzlich lässt sich Gary dazu hinreißen, seine Scheinpersona wirklich auszuleben.

Netflix Hit Man

Der Film wurde von dem Artikel Hit Man über einen falschen Profi-Killer namens Gary Johnson inspiriert, der im Jahr 2001 veröffentlicht wurde.



Wann kommt Hit Man zu Netflix?

Noch hat Hit Man keinen Starttermin bei Netflix. Allerdings dürfte sich der Streaming-Dienst mit der Veröffentlichung nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Ein Start im Herbst 2023 ist deshalb mehr als realistisch.



Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.