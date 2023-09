In Martin Scorseses Killers of the Flower Moon geht es um eine schockierende Mordserie. Fast hätte der Regisseur die Story falsch erzählt. Schaut jetzt den letzten Trailer zum Epos.

Noch dieses Jahr erscheint Killers of the Flower Moon, der den Hochadel Hollywoods vereint: Leonardo DiCaprio und Robert DeNiro spielen gemeinsam unter der Regie von Martin Scorsese. Eine gewaltige Laufzeit von 206 Minuten schlug der Regisseur bei seinen Produzenten heraus. Doch Scorsese machte sich viele Gedanken darüber, welche Geschichte er in den über drei Stunden erzählt – sodass er das fertige Skript umschrieb. Einen Teil dieser Arbeit könnt ihr im neuen und letzten Trailer zum Epos sehen.

Schaut hier den beeindruckenden letzten Trailer von Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon - Trailer 3 (Deutsch) HD

Worum geht es in Killers of the Flower Moon?

Killers of the Flower Moon spielt im Oklahoma der 1920er Jahre. Dort leben die Osage, ein Volk amerikanischer Ureinwohner, die durch Öl zu enormen Reichtum gelangt sind. Mollie Burkhart (Lily Gladstone) ist eine davon. Gemeinsam mit ihrem weißen Mann Ernest (Leonardo DiCaprio), Neffe des einflussreichen William Hale (Robert De Niro), führt sie ein wohlgeordnetes Leben. Doch mehr und mehr Verwandte von Mollie sterben unter geheimnisvollen Umständen. Ein Verdacht kommt auf: Handelt es sich um eine Verschwörung von Weißen, die durch die Morde an den Reichtum der Osage gelangen wollen? Ist Mollie womöglich das nächste Opfer?

Martin Scorsese musste seine fertige Geschichte komplett umschreiben

Die Thematik des Films ist extrem sensibel und entsprechend sorgsam ging Martin Scorsese mit der Geschichte um. Diese Sorgfalt führte zu einer wichtigen Erkenntnis:

Ab einem gewissen Punkt wurde mir klar, dass ich einen Film über all die Weißen drehte", so Scorsese gegenüber dem Time Magazine . Er hatte die Perspektive jener Menschen vernachlässigt, deren Geschichte er eigentlich erzählen wollt: die der amerikanischen Ureinwohner. Er sei "von außen nach innen herangegangen, und das hat mich beunruhigt."

Zusammen mit seinem Co-Autor Eric Roth überarbeitete Scorsese das Skript und änderte die Perspektive. Die Beziehung von Mollie und Ernest Burkart wurde zum neuen Schwerpunkt des Films. Ohne diese Änderung hätte das ermittelnde FBI das Zentrum der Handlung gebildet – und die Ureinwohner:innen wären lediglich Nebenfiguren gewesen.



Wann startet Killers of the Flower Moon in den Kinos?

Killers of the Flower Moon soll am 19. Oktober 2023 ins Kino kommen und danach bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ erscheinen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.