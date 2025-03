218 Millionen Fans warten schon lange: Einer der größten Fantasy-Filme des Jahres erscheint in 3 Tagen

In wenigen Tagen erscheint eines der größten Fantasy-Abenteuer des Jahres im Kino. Es basiert auf einer berühmten Vorlage mit monatlich 170 Millionen aktiven Fans.

Bergbau kann so beliebt sein. Zumindest der virtuelle: Der Spiele-Hit Minecraft wird laut ActivePlayer.io von 218 Millionen aktiven Fans im Monat gespielt. Kein Wunder also, dass jetzt eine Filmadaption ins Kino kommt: Ein Minecraft Film soll einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten ein Kino-Denkmal setzen.

Fantasy-Adaption Ein Minecraft Film soll mit vielen Stars überzeugen

Ein Minecraft Film dreht sich um vier Außenseiter, unter anderem Garrett Garrison (Jason Momoa), die urplötzlich durch ein Portal in die sogenannte Overworld gezogen werden. Das eckige Minecraft-Reich entwickelt sich durch die Fantasie ihrer Bevölkerung weiter. Um in die Rückkehr antreten zu können, benötigen sie die Hilfe des Experten Steve (Jack Black). Denn ihre Umgebung ist alles andere als ungefährlich.

Schaut euch hier den Trailer zu Ein Minecraft Film an:

Ein Minecraft Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Ein Minecraft-Blockbuster fürs Kino ist bereits seit mehr als zehn Jahren geplant, wie ein Deadline -Bericht zeigt. Auf dem Regiestuhl sollten zwischenzeitlich diverse Regisseure Platz nehmen, unter anderem Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) und Rob McElhenney (Welcome to Wrexham). Aber am Ende wurde es Jared Hess (Napoleon Dynamite).

Einer der großen Stärken des Fantasy-Krachers soll darüber hinaus der Cast sein: Neben Momoa und Black sind unter anderem Jennifer Coolidge (American Pie), Kate McKinnon (Barbie) und Emma Myers (Wednesday) vor der Kamera zu sehen.

Seit kurzem gibt es bereits erste Reaktionen auf den Film in den sozialen Medien. Das Publikum ist gespalten, das Urteil fällt teilweise extrem aus.

Wann kommt Ein Minecraft Film ins Kino?

Ein Minecraft Film erscheint am 3. April 2025 in den deutschen Kinos. Er hat eine Laufzeit von 101 Minuten.

