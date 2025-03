Ein Minecraft Film sorgt für extreme erste Reaktionen: Von "Unverschämt dumm" bis "heftig gelacht"

In wenigen Tagen erscheint Ein Minecraft Film im Kino. Die ersten Kurzkritiken in den Sozialen Medien fallen extrem aus. Es gibt viel Lob, aber auch einige Verrisse.

300 Millionen Mal wurde Minecraft verkauft, dementsprechend groß sind die Erwartungshaltungen: In wenigen Tagen kommt Ein Minecraft Film ins Kino und jeder Fan hat eine Meinung. Nur wenige Kritiker:innen konnten den Film bisher sehen. Jetzt gibt es ihre ersten Reaktionen zu lesen.

Ein Minecraft Film spaltet das Publikum

Einige Stimmen stehen dem Film geradezu begeistert gegenüber, wie auch ScreenRant zeigt: "Habe so heftig gelacht wie lange nicht mehr", erklärt eine etwa, eine andere urteilt, der Film funktioniere auf alle nur erdenklichen Arten. "Absolut wahnsinnig" nennt ihn eine dritte, die vor allem die Optik und die Referenzen zum Spiel lobt.

Andere sind zwar von bestimmten Aspekten überzeugt, attestieren dem Fantasy-Spektakel aber deutliche Schwächen. Kritiker Zach Pope etwa sieht den Film zu Kult nach Art von Napoleon Dynamite und Nacho Libre werden, denn genau wie seine zwei Vorgänger stecke er voll der "dummen Kreativität" von Regisseur Jared Hess. Es sei zwar kein guter, aber ein spaßiger Film.

Ein weiterer Kritiker hält Ein Minecraft Film für "schrecklich viel Spaß", insbesondere dank seiner Bildgewalt. Der Blockbuster kranke aber an unterentwickelten Hauptrollen und einer schwachen Story. "Unverschämt dumm" nennt ihn ein dritter in einer ambivalenten Stellungnahme.

Eine dritte Gruppe sieht in dem Film vor allem einen Flop. So kommentiert Journalist Jeff Ewing, dass ein Großteil des Humors derb sei und nicht funktioniere. Er beschreibt den Film als wirr und fragt sich, auf welches Publikum er eigentlich abziele. Und Total Film-Autorin Jasmine Valentine erklärt das Fantasy-Abenteuer zum "schlechtesten Film, den ich in vielen Jahren gesehen habe". Story und Drehbuch seien "erschreckend" schlecht.

Wann kommt Ein Minecraft Film ins Kino?

Ein Minecraft Film wird am 3. April 2025 in die deutschen Kinos kommen. Er dreht sich um vier Außenseiter (unter anderem gespielt von Jason Momoa), die überraschend in die Welt des Spiele-Hits Minecraft transportiert werden. Dort treffen sie den Veteranen Steve (Jack Black), der ihre Rückkehr ermöglichen könnte.