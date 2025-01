27.000-Euro-Desaster bei Bares für Rares: Nichtsahnende Verkäuferin erlebt böse Überraschung vor Horst Lichter

Eine besonders unglückliche Verkäuferin musste bei Bares für Rares eine bittere Enttäuschung hinnehmen: Ihr wertvoller Schmuck sorgt für eine Negativ-Überraschung, an die sich Horst Lichter wohl noch lange zurückerinnern wird.

Bares für Rares ist die beliebteste Trödelshow im deutschen TV. Besonders der Verkauf von wertvollen Raritäten sorgt immer wieder für spannende Momente im ZDF. Manchmal lassen sich aber auch herbe Niederlagen nicht vermeiden: Eine Verkäuferin will eigentlich nur ihren wertvollen Schatz verkaufen, doch vor Horst Lichter erfährt sie die bittere Wahrheit.

Für fünfstellige Summe gekauft: Luxus-Schmuck kostete ein halbes Vermögen

Verkäuferin Christine Schneider tritt voller Vorfreude in der Folge vom 26.02.2020 auf. Leider konnte sie nicht ahnen, dass der Verkauf ihres Schatzes als einer der bittersten Momente in die Showgeschichte von Bares für Rares eingehen würde. Doch erstmal ganz von vorn:

Die Schweizerin hat ein traumhaft schönes Schmuckset mitgebracht und möchte es gewinnbringend verkaufen. Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich bei dem funkelnden Set aus Kette, Armreif und Glitzer-Ring um luxuriösen Schmuck handeln muss. Das XXL-Set aus Gold und Diamanten strahlt im Licht, außerdem lobt Expertin Wendela Horz die herausragende Handwerkskunst. Besonders die Smaragde seien "wunderschön".

Dann rückt Christine Schneider mit einer Wahrheit raus, die ganz besonders wehtut: Ihr Vater habe das Luxus-Set für unglaubliche 30.000 Euro anfertigen lassen – ein Preis, für den sonst nur namhafte Luxus-Produkte über die Ladentheke gehen. Hier nimmt das Drama seinen Lauf.

Herbe Enttäuschung bei Bares für Rares: Vermeintlicher Luxus-Schmuck ist nur noch einen Bruchteil wert

Auf dem Papier sieht alles perfekt aus, doch dann die große Überraschung: Das einst so teure Schmuckset ist trotz Gold und Diamanten nur noch einen Bruchteil der ursprünglichen Summe wert. Der Materialwert läge nur bei "2.000 Euro", so Expertin Wendela Horz. Obwohl sie das Schmuckset außerordentlich hübsch findet, ermittelt Horz "nur" einen Wert von 2.600 Euro bis 2.800 Euro. An sich immer noch eine stattliche Summe – wäre da nur nicht der XXL-Kaufpreis des Vaters gewesen.

Christine Schneider will den Schmuck trotzdem loswerden, denn sie habe keine Verwendung für solch edle Stücke. Trotz Enttäuschung wagt sich die Verkäuferin in den Händlerraum. Dort kommt das Set aber verhalten an. Schmuck-Queen Susanne Steiger bietet nicht mit; am Ende reißt sich Antiquitätenhändler Fabian Kahl das Set für 2.600 Euro unter den Nagel. "Mit Schmerzen" stimmt die Verkäuferin dem Deal zu und muss deshalb einen Verlust von 27.400 Euro hinnehmen.

