Bares für Rares-Händler schießt vor laufender Kamera gegen Kollegen: "Ich kann den wirklich nicht leiden"

Bei Bares für Rares geht es immer nur friedlich zu? Fehlanzeige! Auch die TV-Profis kriegen sich mal in die Haare. Als zwischen zwei Händlern ein hitziges Bietergefecht entbrennt, droht die Stimmung zu kippen: Der eine teilt richtig aus.

Bares für Rares ist eine der beliebtesten Shows im ZDF. Kein Wunder, dass Kultmoderator Horst Lichter dafür ein unfassbares Vermögen verdient. Die Trödelshow läuft seit 2013 im TV und sorgt immer wieder für Überraschungsmomente. Normalerweise ist die Stimmung bei der Show heiter und ausgelassen, doch selbst die Profis haben mal schlechte Tage: Im Händlerraum geht es auf einmal richtig hitzig zu – denn zwei Händler kämpfen um dasselbe Objekt.

Seltener Militärschatz bei Bares für Rares: Experte staunt

Als Ehepaar Renate und Stefan Wahl aus Erkrath bei Bares für Rares auftauchen, können sie nicht ahnen, dass ihr kurioses Objekt schon bald für ein hitziges Bietergefecht sorgen wird.

Experte Deltev Kümmel klärt auf, was an den mitgebrachten Stücken so besonders ist: Denn es handelt sich um sogenannte Epauletten; die kunstvoll gefertigten Schulterklappen wurden auf Uniformen angebracht und gehörten einem bedeutsamen Staatsbeamten. Der Experte glaubt, dass ein "sehr hohes Tier" die Verzierung getragen haben muss.

Außerdem seien die Abzeichen steinalt. "Zwischen 1886 bis 1918", so die Einschätzung von Kümmel. Besonders toll: Die Originalverpackung ist noch erhalten, was absoluten Seltenheitswert hat. Der Experte schätzt die Rarität auf "mindestens 400 Euro". Perfekte Voraussetzungen für das Ehepaar, um im Händlerraum einen guten Deal zu erzielen.

Mehr spannende News:

Beef bei Bares für Rares: Bei diesem Bietergefecht fliegen die Fetzen

Im Händlerraum kommen die Epauletten richtig gut an. Händler Fabian Kahl ist Feuer und Flamme. "Die sind wunderbar im Zustand", schwärmt er. Doch leider gibt es da einen Konkurrenten: Händler Wolfgang Pauritsch will sich die Rarität ebenfalls unter den Nagel reißen. Er lobt die hervorragende "Handarbeit". Und da dauert es nicht lange, bis ein hitziger Händlerstreit zwischen den beiden entbrennt. In wenigen Sekunden schnellen die Gebote in die Höhe, schon nach kurzer Zeit wird die Expertenschätzung von 400 Euro übertroffen.

Fabian Kahl und Wolfgang Paurtisch wollen das Objekt unbedingt und liefern sich deshalb ein Duell, das glatt aus dem wilden Westen stammen könnte. Sobald der eine ein Angebot nennt, übertrumpft ihn der Konkurrent um weitere 50 Euro. Bei der 800-Euro-Marke wird es dann richtig spannend: Wolfgang kann den Deal fast abschließen, als Fabian laut "NEIN!" ruft. Sofort geht das Bietergefecht weiter.

Als Fabian Kahl dann aber 1.000 Euro bietet, ist für Wolfang Pauritsch Schluss. Sichtlich genervt winkt er ab und überlässt seinem Konkurrenten den Sieg. Trotzdem macht er seinem Ärger Luft: "Ich kann den wirklich nicht leiden, aber es macht nichts. Ich hör jetzt auf." Das Ehepaar ist außer sich vor Glück, nur beim enttäuschten Händler herrscht dicke Luft.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.