3 Stunden Non-Stop-Fights: Den besten Action-Film des Jahres bekommt ihr gerade noch in der optimalen Heimkino-Fassung

John Wick 4 begeisterte Action-Fans mit spektakulären Kämpfen und aufwändigen Set-Pieces und kann sich zurecht die Action-Krone 2023 aufsetzen. Wenn ihr schnell seid, bekommt ihr die beste Heimkino-Version, bevor sie ausverkauft ist.

Dass die John Wick-Reihe Action kann, ist wenig überraschend. Doch wie positiv die Kritiken für den 4. Teil der epischen Rachesaga ausfielen, war dann doch nicht zu erwarten. Für einige Journalist:innen gehört John Wick: Kapitel 4 sogar zu den besten Action-Filmen aller Zeiten.

Ob ihr den Über-Blockbuster endlich nachholen oder eure Sammlung vervollständigen wollt, wir zeigen euch die beste Fassung fürs Heimkino. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch das limitierte 4K-Steelbook bei Amazon sichern. Das sieht nicht nur ziemlich cool aus, sondern ist auch vollgepackt mit Bonusmaterial.

John Wick 4 im 4K-Steelbook (+Blu-ray) Deal Zum Deal

John Wick 4: Das ist die beste Heimkino-Edition

Neben dem Film auf 4K UHD und Blu-ray bekommt ihr umfangreiches Bonusmaterial geboten. Seht, wie sich Keanu Reeves mit intensivem Training auf die Rolle vorbereitete oder erfahrt die Hintergründe der gewaltigen Locations, die mit jedem Film noch größer und aufwändiger wurden.

Auf diese Features könnt ihr euch unter anderem freuen:

Chad and Keanu: Trough Wick and Thin

Train Like a Killer

Making A Killing

The Psychology of a Killer

The Blind Leading the Fight

Suit Up / Shoot Up

Packing a Punch

One Killer Shot

Killing at the Speed of Traffic

A Shot in the Dark

In Honor of the Dead

World of Wick

LEONINE John Wick 4 limitiertes Steelbook bei Amazon

Zwei weitere limitierte Steelbooks sind noch erhältlich, eins bei Amazon und eins bei MediaMarkt. Allerdings beinhalten diese nur die Blu-ray-Version, eine 4K-Disc ist nicht enthalten. Die Bonusinhalte sind identisch, doch das Coverart geht in eine deutlich andere Richtung. Wenn ihr keine 4K-Edition braucht, ist es also Geschmackssache, welche Edition ihr bevorzugt.

LEONINE LEONINE

Worum geht es in John Wick: Kapitel 4?

Auch im vierten Franchise-Eintrag wird John Wick von einer Vielzahl von Kopfgeldjägern verfolgt und muss sich immer härteren Widersacher:innen stellen, während das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld ins Unermessliche steigt. In New York plant er im Untergrund die Rache an der hohen Kammer und begibt sich auf eine blutige Weltreise, die ihn unter anderem nach Osaka, Berlin und Paris bringt.

So gut kam John Wick 4 an:

Der Pressespiegel spricht eine eindeutige Sprache: Rotten Tomatoes verzeichnet von fast 400 Rezensionen 94 Prozent positive und auch bei uns steht der Actionstreifen mit 7.2 von 10 Punkten ziemlich gut da.

Die Kolleg:innen von FILMSTARTS vergeben starke 4 von 5 Sternen und bezeichnen John Wick 4 als "weiteres Kunstwerk des modernen Actionkinos". Für Action-Fans ist der Kracher also Pflichtprogramm.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.