3000 Jahre altes Abenteuer-Epos wird zur Amazon-Serie: Erster Trailer überrascht mit auffälligen Herr der Ringe-Ähnlichkeiten

Amazon hat den ersten Trailer zu einer neuen Abenteuer-Serie veröffentlicht, die mit Fantasy-Elementen und epischen Bildern 3000 Jahre in die Vergangenheit springt.

"Kann ein Stein den Verlauf der Geschichte ändern?" Dieser Frage widmet sich die nächste bildgewaltige Serienproduktion aus dem Hause Amazon Prime Video. House of David erweckt den aus der Bibel bekannten Kampf zwischen David und dem Riesen Goliath als Abenteuerserie mit Fantasy-Einschlag zum Leben. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum überraschend bildgewaltigen Serienepos.

Hier könnt ihr den Trailer zur Amazon-Serie House of David schauen:

Abenteuer-Epos mit Herr der Ringe-Vibes: Darum geht's in House of David auf Amazon

House of David zeichnet die Geschichte des aus Tanach und Altem Testament bekannten Charakters David (Michael Iskander) nach, der sich ca. 1000 Jahre vor Christus vom einfachen Hirtenjungen zum König Israels aufschwingt und auf seiner Heldenreise einen gewissen Riesen namens Goliath mit einer Steinschleuder bezwingt. Von König Saul (Ali Suliman) wurde er in eine Schlacht gegen die Philister geschickt, aus der er mit 200 Vorhäuten getöteter Feinde zurückkehrt. Ob dieser Teil auch in der Serie vorkommt, ist leider noch nicht bekannt.

House of David weckt mit dem ersten Trailer Erinnerungen an Amazons gewaltige Der Herr der Ringe-Serie. Auch wenn wir es hier nicht mit Zauberern und Hobbits zu tun haben, lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Prophet Samuel (Stephen Lang) und Gandalf nicht abstreiten. Findet ihr nicht?

Geschaffen wurde die epische Bibelverfilmung von Jon Erwin und Jon Gunn, die sich zuvor schon im Genre christlich-religiöser Filmstoffe bewegten. Die Idee zur Serie stammt von Erwin sowie Dallas Jenkins, dem Schöpfer der beliebten Jesus-Serie The Chosen.

Wann startet die Abenteuer-Serie House of David bei Amazon?

House of David startet bereits am 27. Februar 2025 bei Amazon Prime Video. Zum Auftakt stehen direkt die ersten drei Episoden zum Streamen bereits. Die restlichen fünf Folgen erscheinen im Wochentakt.

