4 Blocks Staffel 3 neu bei Amazon Prime: Die beste deutsche Gangsterserie endet furios

In der 3. Staffel endet 4 Blocks mit vielen schockierenden Entwicklungen und großer Spannung. Ihr könnt das Finale der besten deutschen Gangsterserie jetzt bei Amazon Prime streamen.

Die deutsche Serie 4 Blocks konnte nach der Ausstrahlung der ersten Staffel im Jahr 2017 schnell viele Fans für sich gewinnen. Mit der rauen Atmosphäre direkt von den Straßen Berlin-Neuköllns, der authentischen Darstellung des Gangster-Milieus und vielen Figuren mit Ecken und Kanten ist 4 Blocks eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Serienlandschaft der letzten Jahre.

Nachdem die ersten beiden Staffeln schon zur Verfügung standen, gibt es ab heute auch die finale 3. Staffel von 4 Blocks bei Amazon Prime im Abo zum Streamen. In den letzten 6 Folgen überschlägt sich die Serie fast mit brutalen Entwicklungen und spannendem Tempo, während die Schlinge um den Hals von Clanchef Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan) immer enger wird.

Fans der Serie können sich alle 3 Staffeln bei Amazon auch als edle Limited Collector's Edition kaufen* , die in einer schicken Verpackung inklusive 32-seitigem Booklet, Soundtrack-CD und Feuerzeug daherkommt. Das ideale Geschenk unterm Weihnachtsbaum für 4 Blocks-Liebhaber.

Darum geht es in der 3. Staffel von 4 Blocks

In den letzten 6 Folgen der Serie wird es für Toni Hamady dramatisch wie nie. Nach dem schockierenden Cliffhanger der 2. Staffel treffen die bislang härtesten Gegner in Berlin ein, während die größte Gefahr ausgerechnet aus den eigenen Reihen drohen könnte. Im Mittelpunkt muss Toni wieder ein schwieriges Leben zwischen Familie und Beruf balancieren, an dem er immer stärker zu zerbrechen droht.

Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel 4 Blocks

4 Blocks - S03 Trailer (Deutsch) HD

Da das Ende von 4 Blocks schon vorher feststand, hält sich die 3. Staffel nicht zurück. Brutale Entwicklungen oder schockierende Überraschungen gibt es in so gut wie jeder der 6 Episoden, während das Finale der Serie zur spannenden und dramatischen Höchstform aufläuft.

