4 der besten Marvel-Filme jetzt in neuer Edition: Der einzigartige Mondo-Look verschönert eure Blu-ray-Sammlung

Es gibt neue, wunderschöne 4K-Blu-ray-Steelbooks für die Marvel-Filme. Avengers 4, Avengers 3, Captain America 2 und Guardians of the Galaxy 2 sind dabei.

Die nächste Welle der schicken Mondo-Editionen für die MCU-Filme kommt. Sieben Marvel-Filme erhalten ein neues, hochwertiges Cover und natürlich die 4K-Blu-ray-Auswertung (+ Standard-Blu-ray). Ihr könnt die Steelbooks jetzt vorbestellen: Am 31. März 2022 ist der Release.

Diesmal sind 4 der besten und beliebtesten MCU-Filme dabei: Guardians of the Galaxy Vol. 2, Captain America - The Winter Soldier und die beiden letzten Avengers-Filme Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Alle neuen Editionen listen wir euch hier mit den Links zu den Händlern auf.

Alle neuen Marvel-Mondo-Steelbooks: Mit 3 Avengers-Filmen

Avengers: Endgame - 4K UHD Mondo Edition



Thor - The Dark Kingdom - 4K UHD Mondo Edition

Avengers: Infinity War - 4K UHD Mondo Edition

Ant-Man - 4K UHD Mondo Edition

Avengers - Age of Ultron - 4K UHD Mondo Edition

Guardians of the Galaxy Vol. 2 - 4K UHD Mondo Edition

Captain America - The Winter Soldier - 4K UHD Mondo Edition

Warum lohnen sich die Mondo-Steelbooks zu den Marvel-Filmen?

Zunächst: Sie sind einzigartig gestaltet und heben sich deutlich von üblichen Blu-ray-Covern ab. Zudem wurden die Edition in limitierter Stückzahl hergestellt, das macht sie attraktiv für Sammler*innen oder als Geschenk für Marvel-Fans.

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.

