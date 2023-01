4-Stunden-Epos heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten hatte ursprünglich 2 Fassungen, aber ihr seht die bessere

Es war einmal in Amerika gilt als einer der besten Gangsterfilme. Als Sergio Leones Epos in den USA ins Kino kam, wurde er jedoch nur in einer um 90 Minuten (!) gekürzten Fassung gezeigt.

Sergio Leone hat nicht nur meisterhafte Western wie Spiel mir das Lied vom Tod und Zwei glorreiche Halunken gedreht. Wenn es um die besten Filme des italienischen Regisseurs geht, steht auf vielen Listen auch der Abschluss seiner Amerika-Trilogie: das Gangsterepos Es war einmal in Amerika aus dem Jahr 1984.



Basierend auf dem autobiografischen Roman The Hoods von Harry Grey erzählt Es war einmal in Amerika die Geschichte einer Gang in New York City. In drei ineinander verwobenen Zeitebenen erleben wir den Aufstieg und Niedergang der von Noodles (Robert De Niro) und Max (James Woods) angeführten Verbrecherbande.

Heute im TV: Es war einmal in Amerika läuft heute Abend um 22:45 Uhr in der langen Version auf ServusTV.

Es war einmal in Amerika: Sergio Leones Gangsterepos und seine verschiedenen Fassungen

Die Geschichte von Es war einmal in Amerika erstreckt sich von 1922 über 1933 bis hin zu 1968. Gerahmt wird sie von der Prohibition in den USA sowie den damit verbundenen Möglichkeiten, die sich für Noodles und Max ergeben. Schneller Reichtum und Macht: Am Ende prägen Gewalt und Verrat ihren Werdegang als Gangster.

Hier könnt ihr den Trailer zu Es war einmal in Amerika schauen:

Es war einmal in Amerika - Trailer (Deutsch) HD

Um diese epische Geschichte angemessen zu erzählen, hat Leone einen 229-minütigen Film gedreht, der im Mai 1984 bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere feierte und von den anwesenden Kritiker:innen mit Jubel überschüttet wurde. Schon bald wurde jedoch eine neue, deutlich kürzere und schlechtere Version gefertigt.

Während die Cannes-Version als europäische Fassung einen Siegeszug antrat, entstand im selben Jahr für die USA eine neue Version, die eineinhalb Stunden Material entfernte und den Film komplett neu strukturierte. Wo Leone munter durch die drei Zeitebenen springt, wurde die US-Fassung stark gekürzt und chronologisch aufbereitet.

Es war einmal in Amerika: Neben der europäischen und der US-Fassung gibt es noch weitere Versionen

Obwohl bei Es war einmal in Amerika in der Regel nur zwischen der europäischen (229 Minuten) und der US-Fassung (139 Minuten) unterschieden wird, existieren noch weitere Versionen des Films. Im Heimkino wurde er etwa mit Lauflängen von 160-218 Minuten veröffentlicht. Besonders nennenswert ist aber eine andere Version.

Knapp drei Dekaden nach seiner Premiere kehrte Es war einmal in Amerika in einer restaurierten Fassung mit einer Laufzeit von 251 Minuten zu den Filmfestspielen von Cannes zurück. Diese entstand u.a. durch das Mitwirken von Leones Kindern sowie Martin Scorseses Film Foundation und ist inzwischen fürs Heimkino erhältlich.

Den "kompletten" Film haben wir damit theoretisch aber immer noch nicht gesehen. Sollte sämtliches vorhandenes Material eines Tages in einer langen Version veröffentlicht werden, käme Es war einmal in Amerika auf eine Laufzeit von 269 Minuten. Aufgrund der rechtlichen Lage ist das zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht möglich.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Welche Version von Es war einmal in Amerika gefällt euch am besten?