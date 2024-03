4K OLED & 120 Hertz: Diesen starken Smart-TV von LG gab’s noch nie günstiger als bei den Amazon-Oster-Angeboten

Mit dem LG OLED B3 könnt ihr euch bei Amazons Oster-Angeboten gerade einen hervorragenden Smart-TV mit 4K-Auflösung, 120 Hertz, Dolby Vision und mehr zum Tiefstpreis sichern.

OLED-Fernseher sind in Sachen Bildqualität mit das Beste, was man sich ins Heimkino stellen kann, doch für gewöhnlich auch entsprechend teuer. Nicht so in den aktuellen Oster-Angeboten von Amazon *: Hier bekommt ihr mit dem 55 Zoll großen LG OLED B3 * ein sehr gutes Modell bereits für unter 1.000 Euro.

Laut Preisvergleichsseiten gab es den LG OLED 55B39LA noch nie günstiger als zum aktuellen Angebotspreis bei Amazon. Zudem gehört der Fernseher mit seinen Ausstattungsmerkmalen, wie dem 120 Hertz schnellen Display, auch zu den derzeit günstigsten seiner Art.

LG OLED-Fernseher jetzt günstig schnappen Deal Zu Amazon

Das bietet der OLED-TV von LG

Die hiesige Ausführung des B3 setzt auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale und verfügt wie üblich über die 4K Ultra-HD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, wobei das 120 Hertz schnelle OLED-Panel im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Fernsehern überlegene Farben, Kontraste und Schwarzwerte liefert.

Für die Audiowiedergabe sind zwei integrierte Lautsprecher mit 20 Watt Gesamtleistung und Unterstützung für Dolby Digital, Dolby Digital Plus sowie das 3D-Audio-Format Dolby Atmos verbaut. Abseits großer Anschlussvielfalt mit Wi-Fi 5, HDMI 2.1, USB und Co. liefert das Betriebssystem WebOS 23 zahlreiche Smart-TV-Features, wie etwa Streaming-Dienste und Apps, Sprachsteuerung und eine Aufnahmefunktion.

Zudem werden auch hohe Bildraten beim 4K-Gaming mit aktuellen Konsolen und dem PC unterstützt. Dafür gibt es auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch auf der Shop-Seite zum Angebot bei Amazon *.

LG OLED B3: Gute Rezensionen und Testwertung

Bei Amazon gibt es durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in 98 Rezensionen ohne nennenswerte Klagen. Auch im Test bei der englischsprachigen Webseite Techradar konnte der Fernseher mit 4,5 von 5 Sternen fast auf ganzer Linie überzeugen und als Preis-Leistungs-Tipp bezeichnet.

Jetzt zum Angebot: LG OLED-Fernseher günstig bei Amazon *

Demnach ist der B3 "eine brillante Einstiegsoption in die OLED-TV-Reihe 2023 von LG" und soll über eine exzellente Bildqualität weit über seiner Gewichtsklasse verfügen. Außerdem wird die Gaming-Performance als großartig bezeichnet und der Preis als wettbewerbsfähig. Kritik gab es nur für die Lautsprecher und das vereinfachte Design beim Standfuß sowie der Beschränkung auf zwei HDMI 2.1-Ports

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.