5 Blu-rays für 25 Euro bei Amazon: Unterschätzter Sci-Fi-Kracher, Tarantino-Meisterwerk und 147 Minuten-Horrorfilm

Bei Amazon läuft gerade eine tolle Aktion, mit der ihr euer Heimkino aufrüsten könnt. Es gibt 5 Blu-rays für 25 Euro. Mit dabei: Ein Sci-Fi-Geheimtipp, ein Horror-Epos und ein Tarantino-Meisterwerk.

Bei Amazon könnt ihr gerade für sehr (!) wenig Geld sehr viele Lücken in eurem Blu-ray-Regal schließen. Beim Händler läuft ein "5 Blu-rays für 25 Euro"-Angebot, in dem einige Juwelen fürs Heimkino enthalten sind. Das Angebot läuft noch bis zum 13. März. Weiter unten geben wir eine kurze Anleitung zur Aktion. Viel zu beachten gibt es nicht.

Mit Sci-Fi-Geheimtipp und Tarantino-Hit – zur Amazon-Aktion

Das sind die besten Blu-ray-Angebote der Amazon-Aktion

Valerian *

Valerian und seine Partnerin Laureline reisen in Luc Bessons Sci-Fi-Comicverfilmung als Agenten des Spatio-Temporal Service der menschlichen Förderation durch Raum und Zeit. Im Kino floppte das aufwändige Spektakel leider.

The Hateful 8 *

Mit The Hateful 8 wendet sich Quentin Tarantino erneut dem Genre des Westerns zu und schickt sieben hasserfüllte Männer und eine Dame in einen Showdown inmitten eines Schneesturms. Einer von Tarantinos unterschätzteren Filmen.

Midsommar *

Im Horrorfilm Midsommar von Hereditary-Regisseur Ari Aster wird der Urlaub in einem schwedischen Dorf für Florence Pugh zum Höllentrip, als sich das Mittsommerfest als heidnisches Ritual entpuppt. Der Horrorfilm dauert fast zweieinhalb Stunden.

Boss Level *

In Boss Level findet sich ein ehemaliges Mitglied eines Sondereinsatz-Kommandos immer in der selben Situation: Jeden Tag stirbt er, nur um die Tortur erneut durchzustehen. Um den ewigen Kreis zu durchbrechen, muss er herausfinden, wer dafür verantwortlich ist.

Greenland *

Im Katastrophenfilm Greenland versucht Gerard Butler mit seiner Familie einem Desaster in Form herabfallender Meteoriten davonzulaufen, bevor die Erde untergeht.

Knives Out *

Im Kriminalfilm Knives Out von Rian Johnson versucht Daniel Craig als Ermittler einen Mord aufzuklären, der mit den Geheimnisse einer wohlhabenden Familie zusammenhängt.

Under the Skin *



Scarlett Johansson verführt in Jonathan Glazers Under the Skin als Alien in Menschengestalt wehrlose Männer.

So einfach funktioniert das Angebot bei Amazon

Fügt eure 5 Blu-rays, die zur Aktion gehören, eurem Einkaufswagen zu

Tut das entweder über diese Sammelseite *

Oder über die einzelnen Seiten der Blu-rays*, wo die Filme ebenfalls gekennzeichnet sind

Der Rabatt wird beim Bezahlen abgerechnet.

