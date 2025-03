5 Stunden Training und 16 Eier täglich: Reacher-Star Olivier Richters erklärt, was ihn zum Muskel-Gigant macht

Olivier Richters überragt mit seiner Größe selbst Alan Ritchson. Um seine Statur beizubehalten, musste er für Reacher Staffel 3 unfassbar hart trainieren.

Olivier Richters verspeiste für Reacher 7000 (!) Kalorien täglich

Reacher ist eine Abrissbirne. Alan Ritchsons Action-Held überragt seine Feinde alle bei weitem in Sachen Größe und Muskelkraft. Bis auf einen: In Staffel 3 trifft er auf den Muskelgiganten Paulie, der selbst ihnDarsteller Olivier Richters hat jetzt in einem Video erklärt, wie er Training und Ernährung für seinen Auftritt anpassen musste. Es klingt unglaublich.

In einem Video für Men's Health offenbart Richters die Eckdaten seiner Reacher-Vorbereitung: Um ein allgemeines Gewicht von 160 Kilogramm halten zu können, verspeiste er in sieben Mahlzeiten täglich den Gegenwert von 7000 Kalorien. Und das nach Angaben des Schauspielers nur, um kein Gewicht zu verlieren.

Schaut euch hier das Video mit Olivier Richters an:

Zum Essen gehörten unter anderem 16 Eier, 600 Gramm Fleisch und ein Kilogramm Quark, insgesamt 500 Gramm reines Eiweiß. Für einen gesunden, erwachsenen Mann durchschnittlicher Größe gilt normalerweise eine Kalorienzufuhr von 1500 bis 2000 Kalorien als ausreichend.

Richters ist aber alles andere als durchschnittlich. Neben einer Körpergröße von sieben Fuß und zwei Zoll (etwa 2,18 Meter) besitzt er eine knallharte Trainingsroutine. Für Reacher Staffel 3 trainierte er nach eigenen Angaben täglich vier Stunden lang für Stunts, abends war dann Bodybuilding angesagt.

Richters Figur lässt selbst Reacher klein aussehen

Richters spielt in Reacher Staffel 3 den Bodyguard Paulie, der zu den Bewachern des zwielichtigen Händlers Beck (Anthony Michael Hall) gehört. In Staffel 3 gerät er mehrmals mit Reacher (Ritchson) aneinander und zwingt ihn bei einem Schlagabtausch sogar in die Knie.

Vor Reacher Staffel 3 war Richters bereits in mehreren Blockbustern zu sehen: Nach vereinzelten Rollen in den 2010ern trat er seit 2021 unter anderem in Black Widow, The King's Man - The Beginning und Indiana Jones und das Rad des Schicksals auf.

