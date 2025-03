Reacher Staffel 3 Folge 5 löst endlich eines der größten Rätsel – mit einem schockierenden Mord

Wir erklären Reacher Staffel 3 Folge 5: In der neuesten Episode muss Alan Ritchson gleich zwei Mordfälle hinnehmen, löst ein großes Rätsel und geht vor seinem muskulösesten Feind in die Knie.

Die 5. Folge von Reacher Staffel 3 ist erschienen. Damit hat Amazon Prime Video bereits über die Hälfte der neuen Episoden veröffentlicht und bis zum großen Finale bleibt nur noch wenig Zeit. Umso besser, dass sich in Folge 5 endlich eines der größten Rätsel der Staffel klärt. Doch zwei Verbündete von Alan Ritchsons Hauptfigur müssen dafür grausam bezahlen – und am Ende geht er selbst in die Knie. Vorsicht, Spoiler!

Reacher löst in Folge 5 eines der größten Staffel 3-Rätsel

Reacher (Ritchson) untersucht die Organisation des zwielichtigen Zachary Beck (Anthony Michael Hall) jetzt schon seit fünf Folgen, kennt aber immer noch nicht ihr wahres Wesen: Womit verdient der Geschäftsmann sein Geld? Hinter seinem Teppichhandel Bizarre Bazaar steckt offenbar etwas anderes, aber was genau?

Wie sich gegen Ende von Folge 5 herausstellt, ist Zachary Beck ein Waffenhändler: Mithilfe seines Teppichhandels gerät schweres Gerät zwischen den USA und dem Rest der Welt in Umlauf. Kopf der ganzen Organisation ist aber eigentlich Quinn (Brian Tee), ein Erzfeind Reachers aus der Vergangenheit, der jetzt unter dem Namen Julius McCabe operiert. Er hat Becks Geschäft brutal übernommen, nutzt es als Fassade und profitiert von dessen günstigen Absprachen. Aber zu dieser Enthüllung gelangt Reacher nur dank eines grausamen Mordes.

Reacher Staffel 3 Folge 5 schockiert mit zwei Mordfällen

Schon in der ersten Hälfte der Folge müssen Reacher und seine Verbündeten von der Antidrogenbehörde DEA einen schrecklichen Rückschlag ertragen: Ihr jüngster Helfer, Steven Elliot (Daniel David Stewart), wird von seiner Geisel Cooper (Ronnie Rowe) ermordet, nachdem diese seine Gutmütigkeit ausnutzen konnte.

Bei nur einem schockierenden Todesfall unter den Verbündeten bleibt es aber nicht: Während Reachers Abwesenheit lässt Beck sein Haus auf verdächtige Gegenstände durchsuchen. Überraschenderweise finden seine Handlanger im Zimmer des Hausmädchens Annette (Caitlin McNerney) einen Peilsender. Wie Beck Reacher erklärt, gehörte sie zur US-Behörde ATF, die den Handel von Alkohol, Tabak und Feuerwaffen überwacht.

Für Annette kommt jede Hilfe zu spät: Der riesige Muskelberg Paulie (Olivier Richters) hat ihr beim Verhör das Genick gebrochen. Ein wütender Reacher protestiert und schlägt auf seinen übermächtigen Gegner ein, der ihn daraufhin mit einer Ohrfeige in die Knie zwingt: Noch nie sah Reacher so hilflos aus.

In Reacher Staffel 3 Folge 6 trifft Reacher erneut auf seinen Erzfeind

Für Trauer und Wut bleibt aber wenig Zeit, denn kurz darauf werden Beck und Reacher zu einem Treffen mit Quinn einberufen. Zum ersten Mal wird Reacher seinem alten Erzfeind gegenüberstehen, an dem er sich für ein grausiges Vergehen rächen will. Ob Quinn dabei tatsächlich an Amnesie leidet oder seinen Gegenspieler sofort erkennt, wird sich schnell herausstellen.

Wann erscheint Reacher Staffel 3 Folge 6 bei Amazon Prime Video?

Die 6. Folge der 3. Staffel Reacher erscheint am Donnerstag, den 13. März 2025 bei Amazon Prime Video. Sie trägt den Titel Smoke on the Water.