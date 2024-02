55-Zoll-Smart-TV mit Mini-LED für unter 500 Euro: Für solche Features zahlt ihr anderswo das Doppelte

Bei MediaMarkt gibt es gerade ein super TV-Angebot von Hisense. Der Smart-TV mit vielen Features und kontrastreichen Bildern ist zurzeit stark reduziert erhältlich. Wir stellen euch das 55-Zoll-Modell vor.

Der Smart-TV 55U6KQ von Hisense * ist mit einigen innovativen Display-Technologien ausgestattet, für die ihr normalerweise deutlich tiefer in die Tasche greifen müsstet. Denn bei MediaMarkt ist der 55 Zoll Mini LED ULED-TV um 41 Prozent reduziert. Ihr spart bei dem Angebot also ganze 350 Euro.

Zusätzlich gibt's bis Dienstagabend die 10fachen MyMediaMarkt-Punkte, die ihr dann in einen Einkaufscoupon eintauschen könnt. Für diesen Kauf bekommt ihr so umgerechnet Coupons in Höhe von 25 Euro.

Hisense Smart-TV: starkes Bild und tolle Features

Der Fernseher mit der Bilddiagonale von 139 Zentimetern ist mit einer guten AI-Signalverarbeitung ausgestattet. Die künstliche Intelligenz skaliert und optimiert die Farben und Kontraste in eurem Heimkino automatisch. Dank der modernen HDR-Technologien HDR10+ und Dolby Vision könnt ihr euch auf satte Farben, hohe Kontraste und mehr Details freuen. Viele Hersteller wie Sony oder Samsung unterstützen nur eine der beiden Technologien, hier hat Hisense also die Nase vorn. Im Filmmaker Modus werden alle Originaleinstellungen wie Seitenverhältnis, Farb- und Bildrate, sowie Ton-Einstellungen übernommen.

Hisense Hisense 55U6KQ

Für tiefe Schwarzwerte und eine helle Bilddarstellung sorgt das sogenannte Full Array Local Dimming. Die Spitzenhelligkeit liegt bei ausreichenden 600 Nits. Hisense wirbt außerdem mit der Quantum Dot Colour Technologie, die mit bis zu einer Milliarde präziser Farbschattierungen für besonders lebensechte Bilder sorgen soll. Ein vergleichbarer 4K-TV eines Premium-Herstellers kostet übrigens fast das Doppelte, wie der Full Array LED-TV von Sony *, bei dem ihr auf Dolby VIsion und HDR10+ verzichten müsst.

Reduzierte Soundbars zur Klang-Ergänzung des Hisense 55U6KQ

Das Audiosystem ist Dolby Atmos kompatibel, könnte aber mehr Power vertragen, weshalb sich beim Hisense 55U6KQ * ein externes Soundsystem empfehlen lässt. Bei Amazon gibt es gerade zwei reduzierte Soundbar-Angebote von Bose, das neuste Modell für 788 Euro und die günstigere Premium-Soundbar für unter 200 Euro. Soundbars können über Bluetooth mit dem Fernseher verbunden werden. Der Hisense TV verfügt auch über WLAN, HDMI 2.1 und CI+.

Die populären Streaming-Apps sind bereits installiert, ihr könnt aber auch weitere hinzufügen und den Smart-TV auch dank Alexa-Sprachsteuerung bedienen. Beim Gaming springt der Smart-TV automatisch in den Game-Mode, wenn die Spielekonsole eingeschaltet wird und die Variable Refresh Rate sorgt für eine flüssige Darstellung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.