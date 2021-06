6 neue Erkenntnisse zur Vikings-Fortsetzung: Valhalla beeindruckt die Fans schon jetzt

Statt Vikings Staffel 7 bekommen wir die Fortsetzung Vikings: Valhalla. Jetzt beeindruckt Netflix mit dem ersten Video dazu, das wir gleich unter die Lupe nehmen.

Bisher konnten wir uns unter der Vikings-Fortsetzung von Netflix noch nicht allzu viel vorstellen. Wir kannten die Besetzung und Hauptfiguren von Vikings: Valhalla, aber die ersten Bilder ließen lange auf sich warten.

Es hat sich jedoch gelohnt: Netflix beeindruckt uns im ersten Set-Video, das genauso gut die 7. Staffel Vikings sein könnte.

Netflix beeindruckt mit dem ersten Video zu Vikings: Valhalla

Bei der sogenannten Geeked Week haut Netflix vom 7. bis 11. Juni alles an Neuigkeiten zu aktuellen Serien und Filmen raus, was das Fan-Herz begehrt. Auch das erste Vikings: Valhalla-Video haben sie sich dafür aufgespart. Hier könnt ihr es sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans jubeln unter dem Tweet und können es kaum erwarten, dass Vikings: Valhalla startet. Viele fragen, ob Vikings: Valhalla eine Fortsetzung sei und diese Frage kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Auch wenn die Serie weit über 100 Jahre später spielt, wird es einige Gemeinsamkeiten mit der Originalserie Vikings geben.

Wir haben uns das schnellgeschnittene Making-of-Video etwas genauer angesehen und sagen euch, was es verrät.



6 neue Erkenntnisse zu Vikings: Valhalla aus dem ersten Set-Video von Netflix

Dem ersten Video nach zu urteilen könnte Vikings: Valhalla auch eine direkte Fortsetzung der Originalserie sein. Alle Sets, Frisuren, Kostüme und Boote schicken uns direkt zurück zu Ragnar und Lagertha. Netflix hat sich ins Zeug gelegt.

1. Überall aufgespießte Köpfe: Vikings Valhalla wird brutal und blutig

Was die Brutalität und den Gewaltgrad angeht, wird sich Vikings Valhalla allem Anschein nach in die Tradition von Vikings einreihen. Viel Blut und abgetrennte Körperteile waren in Wikinger:innen-Kreisen nunmal keine Seltenheit.

© Netflix Vikings: Valhalla-Set

2. Die aufwändige Schlachten-Inszenierung von Vikings wird fortgesetzt

Wo wir nur hingucken, kloppen sich die Schauspieler:innen. Das Set-Video gibt einen guten Vorgeschmack darauf, dass auch die Fortsetzung viel Wert auf aufwändige Schlachten legt. Dass sie Ragnars legendären Angriff auf Paris in Vikings Staffel 3 toppen kann, ist allerdings fraglich.

© Netflix Vikings: Valhalla-Set

3. Kostüme und Schiffe: Vikings Valhalla setzt auf hochwertigen Detailreichtum

Auch wenn das Set-Video nur kurze Impressionen liefert, fällt der Detailreichtum positiv auf. Egal ob es die Ausstattung oder die geschnitzten Schiffsverzierungen sind, in Vikings: Valhalla steckt Liebe zum Detail. Einziges Manko bisher: die Frisuren wirken für Wikinger:innen-Verhältnisse noch ziemlich basic.

© Netflix Vikings: Valhalla-Set

4. Vikings: Valhalla wechselt zwischen gebauten Sets und Originalschauplätze

Kein Wunder, dass die Produktion von Vikings: Valhalla so lange dauert. Es wird nicht nur an wirklich imposanten, neuen Set Pieces geschraubt und gedreht, auch fließen authentische Originalschauplätze wie die Burg im Set-Video in die Serie mit ein.

© Netflix Vikings: Valhalla-Seit

5. Action, Action, Action: In Vikings: Valhalla steckt richtig viel Geld

Wenn euch das noch nicht überzeugt hat, seid ihr vielleicht auf der Suche nach richtig toller Action. Allem Anschein nach werden wir in Vikings: Valhalla neben den Schlachten auch aufwändig gedrehte Action-Szenen zu sehen bekommen.

© Netflix Vikings: Valhalla-Set

6. Vikings: Valhalla bietet malerisch schöne Aufnahmen

Für Fans der eleganten Kameraführung legte Netflix nach dem Making-of-Video mit vier Bildern nach, die nur als Angeberei bezeichnet werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vikings-Fans läuft bei den Aufnahmen sicher das Wasser im Mund zusammen.

Wann startet Vikings: Valhalla bei Netflix?

Bisher war immer von Ende 2021 die Rede, allerdings gibt es dafür keine offizielle Stellungnahme von Netflix. Um eine hohe Produktionsqualität müssen wir uns eventuell noch etwas mehr gedulden, bevor uns Netflix an den Abenteuern der Geschwister Leif Eriksson (Sam Corlett) und Freydis Eriksdottir (Frida Gustavsson) Teil haben lässt.

Im Vikings-Podcast erfahrt ihr alles über Staffel 6 und Vikings: Valhalla

Wenn ihr Lust bekommen habt, auf weitere Infos zu Vikings Staffel 6 und die Fortsetzung Vikings: Valhalla, dann hört in den Moviepilot-Podcast Streamgestöber rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ging Vikings im Finale zufriedenstellend zu Ende? Was passiert mit Ragnars Söhnen und wie viel wissen wir bereits über die Fortsetzung?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.