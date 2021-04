Wann kommt Vikings: Valhalla zu Netflix? Alle Infos zur heiß erwarteten Vikings-Fortsetzung

Es wird keine 7. Staffel Vikings geben, aber die Netflix-Fortsetzung Vikings: Valhalla. Wann startet die Serie? Wer spielt mit? Kehren Original-Stars zurück? Hier gibt's alle Antworten!

Nach dem großen Vikings-Finale in Staffel 6 Teil 2 geht die nordische Saga in Vikings: Valhalla bei Netflix weiter. Mit etwas Glück startet die Serie noch Ende 2020 und wird eine epische Fortsetzung mit noch berühmteren Wikinger*innen als Ragnar und Lagertha.

Die 1. Staffel Vikings: Valhalla soll Ende 2020 bei Netflix starten

Der offizielle Plan für den Start der 1. Staffel Vikings: Valhalla bei Netflix war von Beginn an Ende 2020. Bisher hat sich Netflix noch zu keiner möglichen Veränderung gemeldet, weshalb wir trotz Dreharbeit-Verzögerungen weiterhin davon ausgehen, dass die Serie noch dieses Jahr kommt.

© History Channel Vikings

Bereits im Herbst letzten Jahres berichteten wir euch von einer COVID-19-bedingten Drehpause bei Vikings: Valhalla. Whats On Netflix berichtet berichtet via BreakingNews.ie von einem Produktionsstop im März 2021 in Irland, vermutlich aufgrund strenger Lockdown-Regelungen.

Wie Vikings-Schöpfer Michael Hirst gegenüber Collider meint, sollte der Großteil von Staffel 1 bereits abgedreht sein. Eventuell handelt es sich bei dem derzeitigen Stopp um Nachdrehs. Staffel 2 beziehungsweise Staffel 1 Teil 2, wie es bei Vikings üblich ist, soll sich bereits in der Vorproduktion befinden.

Wie viele Folgen hat Vikings: Valhalla Staffel 1?

Netflix hat bereits 24 Episoden von Vikings: Valhalla bestellt. Das ist sowohl für Netflix als auch Vikings unüblich, die bisher 10 Folgen pro Staffel hatten. Wir können davon ausgehen, dass die 24 Folgen in Vikings: Valhalla Staffel 1 Teil 1 und Staffel 1 Teil 2 eingeteilt werden mit jeweils 12 Episoden.

Derzeit gibt es noch keinen Trailer oder Bilder zur 1. Staffel Vikings: Valhalla

Sobald es das erste offizielle Bildmaterial zur Vikings-Fortsetzung bei Netflix gibt, werden wir euch hier darüber informieren. Bis dahin müssen wir uns mit Set-Fotos begnügen, die bei dem ein oder anderen Fan sicherlich Vorfreude schüren:

Auf den Set-Fotos ist bereits ein vertrautes "Gesicht" wiederzuerkennen: Kattegat, weit über 100 Jahre später.

Besetzung von Vikings: Vahalla - Wer spielt welche berühmten Wikinger*innen?

Im Januar 2021 wurde der umwerfende Cast von Vikings: Valhalla bekanntgegeben, der von bekannten Serien-Gesichtern aus The Walking Dead bis zu vielversprechenden (auch deutschen) Nachwuchsstars reicht.

Vikings: Valhalla: Sam Corlett spielt den weltberühmten Wikinger Leif Eriksson

© Netflix Sam Corlett in Chilling Adventures of Sabrina

Der Australier Sam Corlett, den ihr aus der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina kennt, spielt den Grönländer Leif Eriksson. Er ist ein noch berühmterer Wikinger als es Ragnar vor der Serie Vikings war, da er laut der Vinland-Saga der erste Europäer auf nordamerikanischem Boden war.

Frida Gustavsson spielt Leifs unnachgiebige Schwester Freydis Eriksdotter

© SVT Play Frida Gustavsson in De utvalda

Die noch relativ unbekannte Schwedin Frida Gustavsson ist als temperamentvolle Freydis Eriksdotter zu sehen. Sie hält wie ihr Bruder an dem alten Glauben der Wikinger*innen fest und stemmt sich mit aller Kraft gegen das unhaufhaltsame Christentum.

The Walking Dead-Star & mehr: Weitere wichtige Schauspieler*innen und ihre Figuren

© ITV/AMC/ZDF Leo Suter, Pollyanna McIntosh und Laura Berlin

Der Brite Leo Suter spielt Harald Sigurdsson, historisch auch als Harald III. bekannt, ein wohlhabender Krieger und einer letzten Berserker seines Volkes, der sowohl Heiden als auch Christen hinter sich schart.

Pollyanna McIntosh, die ihr als Anne aus The Walking Dead kennt, spielt Königin Ælfgifu von Dänemark. Sie mischt im politischen Geschehen Nordeuropas mit und vertritt mit viel Geschick die Interessen ihres Heimlandes Mercia.

Die deutsche Schauspielerin Laura Berlin (Saphirblau, Immenhof) spielt die berühmte Emma von der Normandie. Sie ist eine der reichsten Frauen in Europa und höchstwahrscheinlich eine Nachfahrin von Vikings' Rollo.

© DC Koncerhusen/YouTube/BBC One/HBO Caroline Henderson, David Oakes, Bradley Freegard und Johannes Haukur Jóhannesson

Die schwedische Sängerin und Schauspielerin Caroline Henderson spielt die große Kriegerin und gerechte Anführerin von Kattegat, Jarl Haakon. Freydis wird in ihr eine wichtige und mächtige Mentorin finden.

Der Brite David Oakes, bekannt aus Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen., ist der oberste Berater des Königs von England, Earl Godwin.

Der britische Schauspieler Bradley Freegard ist als bekannter Wikinger Knut der Große zu sehen, König von Dänemark. Er wird als weiser und gnadenloser Herrscher beschrieben, der das 11. Jahrhundert maßgeblich mitgeprägt hat.



Zu guter Letzt ein aus Game of Thrones und der Netflix-Serie Cursed bekanntes, isländisches Gesicht: Jóhannes Haukur Jóhannesson spielt Olaf Haraldson, der Halbbruder von Leo Suters Harald. Er hält stark am Alten Testament des Christentums fest.

© History Channel Rollos Nachfahr*innen werden eine wichtige Rolle spielen

Kein Schauspieler, aber essentiell für die Serie sind Vikings-Schöpfer Michael Hirst, der anfänglich involviert war und Showrunner Jeb Stuart, bekannt als Stirb langsam-Drehuchautor.

Die Handlung: Worum genau geht's? Wann spielt Vikings: Valhalla?

Laut der offiziellen Angabe spielt Vikings: Valhalla über 100 Jahre nach Vikings. Allerdings müssten es laut unseren Vikings-Berechnungen sogar 180 Jahre später sein, da es zeitlich um das Jahr 1000 angesiedelt sein müsste.

Besonders spannend: Wie bei Vikings wird es auch in der Netflix-Forsetzung viel um den brutalen Religionskonflikt des Heidentums und Christentums bzw. der nordischen und christlichen Gott(heiten) gehen.

© History Channel Ragnar in Vikings

Im Zentrum stehen die Geschwister Leif und Freydis als eine neue Generation von Wikinger*innen in einem sich stark wandelnden Europa. Kattegat wird zwar nicht mehr die Hauptrolle spielen, aber einen wichtigen Part einnehmen. Die Vikings-Ära geht langsam aber sicher ihrem jähen Ende zu.

Kehren in Netflix' Vikings: Valhalla Figuren aus Vikings zurück?

Unerwarteterweise kehren (bisher) vier Vikings-Darsteller*innen zurück, allerdings eher unbekanntere Namen beziehungsweise Gesichter.

Der Prominenteste unter ihnen ist mit Sicherheit John Kavanagh, den Vikings-Fans als den Seher aus der Original-Serie kennen. Seine übernatürliche Rolle würde ihm eine Rückkehr als dieselbe Figur ermöglichen. Auch Karen Connell kehrt zurück, eventuell wieder als Todesengel.

© History Channel Der Seher und der Todesengel in Vikings

Wegen dem großen Zeitsprung in einer sicherlich anderen Rolle sind die unbekannteren Vikings-Nebendarsteller Bosco Hogan und Gavan O’Connor Duffy mit dabei. Sie waren im Original als Abbot von Lindisfarne und König Frodo dabei.



Zum Weiterlesen: Travis Fimmel spielt nach Ragnar fast dieselbe Rolle nochmal

Spätestens Ende des Jahres haben wir hoffentlich ein Gesamtbild der Vikings-Fortsetzung mit Figuren und Stars, die uns Ragnar und Lagertha (zumindest kurz) vergessen lassen.

