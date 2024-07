671 Jahre lang verboten und zensiert: Netflix-Serie nach versauter Mittelalter-Story kommt in 7 Tagen

Netflix macht eine mittelalterliche Geschichtensammlung, die lange Zeit skandalös und verboten war, zur Serie. Wer es noch etwas versauter als Bridgerton mag, muss nur noch eine Woche warten.

Remakes, Reboots und Adaptionen sind immer noch das A und O der heutigen Unterhaltungsindustrie. Kaum etwas anderes macht Produzenten so sehr an, wie Titel, mit denen das Publikum bereits vertraut ist. Das dürfte im Fall der Netflix-Verfilmung von The Decameron kaum der Fall sein, denn alle, die Giovanni Boccaccios verbotene Vorlage * einst skandalös fanden, sind seit über 600 Jahren tot.

Als versautes Bridgerton könnte die Netflix-Serie trotzdem für einiges an Aufmerksamkeit sorgen, wenn sie kommende Woche beim Streaming-Marktführer eintrudelt.

Seht hier den ausführlichen Trailer zur The Decameron:

The Decameron - S01 Trailer (English) HD

The Decameron geht in einer Woche bei Netflix online – und darum geht es

Italien im Mittelalter: Während die Beulenpest durch Europa fegt, begeben sich mehrere Adelige mit ihren Bediensteten auf einen Landsitz, um die Pandemie auszusitzen. Dabei kommt leicht Langeweile auf, was wir uns nach der Corona-Isolation gut vorstellen können. Doch die Blaublüter haben ein Mittel dagegen: Abwechselnd erzählen sie sich jeden Tag Geschichten – mit anzüglicher Note. So weit die literarische Vorlage, die in 671 Jahren immer wieder verboten und zensiert wurde.

Die schlüpfrige Netflix-Comedy geht noch einen Schritt weiter: Während ihres Aufenthalts kommen sich die hochwohlgeborenen und mitgeschleppten Landhaus-Besucher:innen (darunter Stars wie Zosia Mamet, Saoirse-Monica Jackson, Tanya Reynolds, Tony Hale, Jessica Plummer, ...) näher und müssen am Ende sogar um ihr Überleben kämpfen.

Netflix The Decameron

Verantwortlich für das Ganze zeichnet Kathleen Jordan, die davor an Teenage Bounty Hunters mitgearbeitet hatte.

Wann geht The Decameron bei Netflix online?

Mit acht Episoden landet The Decameron in einer Woche, also am 25. Juli 2024, im Angebot von Netflix. Ob es auch noch eine 2. Season voller Skandal-Storys geben wird, steht noch nicht fest.

Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co.

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.