7 Filme der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten belagern die Top 10 bei Amazon Prime

Seit zwei Wochen dominiert das erfolgreichste Fantasy-Franchise die Streaming-Charts bei Amazon Prime Video. Unglaubliche sieben Titel stehen in der Top 10. Das gibt es nur selten.

Draußen wird es immer kälter und grauer – die perfekte Jahreszeit, um sich auf die Couch zurückzuziehen und sich in eine gute Geschichte flüchten. Was bietet sich dafür besser an als die zauberhafte Welt von Harry Potter? Seit Mitte November streamen alle Teile der Hauptreihe sowie zwei der Spin-offs bei Amazon Prime Video.

Das zeichnet sich inzwischen auch in der Top 10 der beliebtesten Filme im Angebot des Streamers ab. Sieben der acht Harry Potter-Abenteuer belagern die Charts. Selbst über eine Dekade, nachdem der finale Kampf gegen Lord Voldemort auf der Leinwand ausgetragen wurde, hat die Fantasy-Reihe nicht an Beliebtheit verloren.

Harry Potter dominiert die Top 10 bei Amazon Prime Video

Letzte Woche waren es nur sechs Harry Potter-Filme, diese Woche ist ein weiterer dazu gekommen. Eindeutig lässt sich aus der Top 10 ablesen, dass viele Prime-Abonnent:innen einen großen Rewatch angefangen haben und inzwischen sogar bis Harry Potter 7.1 gekommen sind. Nur 7.2 fehlt noch in der Top 10.

Nun dürfen wir gespannt sein, ob nächste Woche auch das bombastische Finale sowie die Ableger rund um die Phantastischen Tierwesen nachrücken. Theoretisch könnte die Wizarding World die komplette Top 10 füllen. Der einzige Film, der sich aktuell nicht im Prime-Abo befindet, ist Dumbledores Geheimnisse.

Die Konkurrenz schläft nicht, gerade im Hinblick auf Der Grinch. Weihnachtsfilme, die nostalgische Gefühle auslösen, stehen dieser Tage hoch im Kurs. Die von Ron Howard inszenierte Dr. Seuss-Verfilmung mit Jim Carrey in der Hauptrolle dürfte für viele ein absoluter Klassiker sein, der im Dezember auf keinen Fall fehlen darf.

Harry Potter ist und bleibt das größte Fantasy-Franchise

Knapp 10 Milliarden US-Dollar haben die elf Filme aus der Wizarding World (Harry Potter 1-8 und Phantastische Tierwesen 1-3) weltweit an den Kinokassen eingespielt. Danach folgt Mittelerde mit rund 6 Milliarden, Fluch der Karibik mit 4,5 Milliarden, Shrek mit 4 Milliarden und Twilight mit 3,4 Milliarden US-Dollar.

Die Zukunft von Harry Potter findet trotzdem nicht im Kino statt, sondern im Fernsehen. HBO und Warner arbeiten an einer Neuverfilmung der Harry Potter-Geschichte in Form einer Serie. Pro Buch ist eine Staffel geplant. Bis dieses Mammutprojekt an den Start geht, könnten aber noch zwei bis drei Jahre vergehen.