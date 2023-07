7 Jahre nach einem der besten Monsterfilme aller Zeiten kehrt Sci-Fi-Gigant im Trailer zurück und zerstampft eine ganze Stadt

Godzilla ist zurück. Der König unter den Science-Fiction-Monstern zertrampelt wieder eine Großstadt, wie ihr im ersten Teaser-Trailer für seinen neuen Film sehen könnt.

1954 kam Ishirô Hondas Monsterfilm-Klassiker Godzilla ins Kinos und seitdem wurden allein vom Studio Toho in Japan über 30 Filme mit dem Kaiju produziert. Seit dem letzten japanischen Eintrag, dem hervorragenden Shin Godzilla aus dem Jahr 2016, zog allerdings einige Zeit ins Land. Dieses Jahr endet die Echsen-Durststrecke mit Godzilla: Minus One, dessen Teaser-Trailer vergangene Woche veröffentlicht wurde.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Godzilla: Minus One - Teaser Trailer (English) HD

Godzilla: Minus One reist zurück zu den Anfängen der Monster-Reihe

Diesmal handelt es sich um eine Art Godzilla-Historienfilm. Denn Minus One ist in den 1950er Jahren angesiedelt, der Zeit, in der der erste Kinofilm veröffentlicht wurde. Der Titel bezieht sich auf die Ära unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als Japan in Trümmern lag, oder wie es der Trailer ausdrückt, bei "null" stand. Die Rechnung wird vervollständigt, als die atomare Riesenechse Godzilla auf den Plan tritt. Gerade wenn man glaubt, es ginge nicht schlimmer als "null", wird noch "eins" abgezogen.

Die Besetzung für das Monster-Spektakel steht nicht fest. Auf dem Regiestuhl sitzt diesmal Takashi Yamazaki, der mit Effektespektakeln wie Space Battleship Yamato und The Eternal Zero bekannt wurde.

Toho Godzilla: Minus One

Es könnte also sein, dass uns ein konventionelleres Kaiju-Abenteuer erwartet, als es beim quasi-dokumentarischen Shin Godzilla der Fall war. Dessen Schöpfer Hideaki Anno hat in der Zwischenzeit das sogenannte Shin Japan Heroes Universe kreiert, dessen jüngster Eintrag Shin Kamen Rider im März in Japan startete.

Wann kommt der neue Godzilla-Film nach Deutschland?

Im November startet Godzilla: Minus One in Japan. Einen deutschen Termin für die Veröffentlichung gibt es noch nicht.

Minus One hat naturgemäß keine Verbindung zum amerikanischen MonsterVerse von Legendary Pictures, das Filme wie Godzilla (2014) und Godzilla vs. Kong (2021) umfasst.

Diese Reihe wird nächstes Jahr mit Godzilla x Kong: The New Empire im Kino fortgesetzt sowie mit der Apple TV+-Serie Godzilla and the Titans.