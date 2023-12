7 Jahre nach seinem Vikings-Ende kehrt Travis Fimmel mit neuer Serie zu Netflix zurück – seine Rolle in Boy Swallows Universe erinnert schon wieder an Ragnar

Die ikonische Rolle Ragnar aus Vikings liegt für Travis Fimmel schon sieben Jahre zurück. Wir stellen euch seine neue Netflix-Serie vor, in der er zum dritten Mal einen ganz ähnlichen Typen spielt.

Vor sieben Jahren stieg Travis Fimmel aus der Erfolgsserie Vikings aus und hing die ikonische Hauptfigur Ragnar Lodbrok an den Nagel. In Deutschland können wir zwar weiterhin alle Staffeln Vikings bei Netflix schauen, seit Fimmels Ausstieg kam jedoch sieben lange Jahre kein Serien-Nachschub bei Netflix mit dem australischen Schauspieler.

Jetzt hat das Warten ein Ende. Im Januar erscheint die Netflix-Serie Boy Swallows Universe und Travis Fimmel spielt – schon wieder – eine Figur wie Ragnar.

7 Jahre nach Vikings spielt Travis Fimmel immer noch Ragnar-Rollen

Obwohl Travis Fimmel nach Vikings nie wieder Serien drehen wollte, übernahm er wenige Jahre später erneut eine Hauptrolle in der Sci-Fi-Serie Raised by Wolves. Die 1. Staffel gibt es in Deutschland leider nirgends in der Flat zu streamen, die 2. Staffel ist bei WOW *.

HBO/Amazon Travis Fimmel in Raised by Wolves und Vikings

Darin spielt er eine Sci-Fi-Version von Ragnar Lodbrok: einen komplizierten Vater, einen starken Kämpfer, einen gläubigen Kriminellen – natürlich wieder mit auffallender Frisur. Schon damals gab er zu, dass er einen ganz bestimmten, väterlichen Rollen-Typ verfolgt:

Es ist [in Raised by Wolves] nur ein anderer Hintergrund. In Vikings hatte ich auch eine Familie, um die ich mich kümmerte. Ich hatte ein Frau, Kinder.

Das wiederholt Fimmel jetzt in der Serie Boy Swallows Universe, die auf einem australischen Bestseller * basiert.

Boy Swallows Universe bei Netflix: Darum geht es in seiner neuen Serie

Boy Swallows Universe spielt im australischen Brisbane im Jahr 1983. Im Mittelpunkt der Coming-of-Age-Geschichte steht der 11-jährige Eli Bell (Felix Cameron) und sein Blick auf die Erwachsenen in seinem Leben. Neben seiner drogenabhängigen Mutter und seinem abwesenden Vater blickt er zu Lyle (Travis Fimmel) auf, dem neuen Stiefvater.

Lyle und Elis Mutter versuchen, sich mit Drogendeals über Wasser zu halten. Als sich Lyle leichtsinnig mit einem Drogenkartell anlegt und verschwindet, ändert sich für die Familie alles.

Im Trailer zu Netflix' Boy Swallows Universe seht ihr Travis Fimmel als Lyle:

Boy Swallows Universe - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Travis Fimmel ist also einmal mehr als ambivalente Vaterfigur, liebender Ehemann und charismatischer Krimineller zu sehen, der sich auf eigene Faust mit den hohen Tieren anlegt. Er spielt erneut eine zwiespältige Rolle, in der Rücksichtslosigkeit und Familiensinn Hand in Hand gehen.

Die wichtigste Frage des 11-jährigen Eli in Boy Swallows Universe ist übrigens, was einen guten Menschen ausmacht. Er stellt sie allen Leuten in seinem Umfeld. Für Lyle und alle anderen Figuren von Travis Fimmel ist das eine schwer zu beantwortende Frage – aber genau das macht seine Rollen letztendlich so spannend.



Wann erscheint Boy Swallows Universe bei Netflix?

Boy Swallows Universe erscheint am 11. Januar 2024 bei Netflix und ist damit eines der ersten Serien-Highlights des neuen Jahres. Sie ist als Mini-Serie geplant. Die erste und einzige Staffel soll mit acht Episoden das ganze Buch verfilmen.

