7 Minuten längere Version jetzt streamen: Der erfolgreichste Brad Pitt-Film bietet Sci-Fi-Action und Spannung bis zur letzten Minute

Das Schicksal der Menschheit liegt in den Händen eines besorgten Familienvaters. Streamt die packende und actionreiche, erweiterte Fassung der ultimativen Zombie-Apokalypse mit Brad Pitt bei WOW.

World War Z basiert auf Max Brooks' Buch Operation Zombie: Wer länger lebt, ist später tot. Trotz anfänglicher Skepsis des Studios und der kompletten Neuschreibung des dritten Akts wurde der Film ein weltweiter Hit. Mit über 540 Millionen Dollar Einspielergebnis ist World War Z laut Box Office Mojo der erfolgreichste und größte Zombie-Film aller Zeiten. Und nicht nur das – auch Brad Pitts erfolgreichster Film ist World War Z.

Der Erfolg von World War Z liegt nicht nur an seiner spannungsgeladenen Action, sondern auch an der authentischen Darstellung von Brad Pitt als besorgter Vater. Er setzt alles daran, seine Familie zu schützen. Sieben zusätzliche, intensive und emotionale Minuten gibt es jetzt als Extended Version im Stream bei WOW. *

Darum geht's in World War Z mit Brad Pitt

World War Z schmeißt einen eiskalt ins atemlose Geschehen: Als Gerry Lane (Brad Pitt) mit seiner Frau Karen (Mireille Enos) und seinen Kids im Stau mitten in der Innenstadt Philadelphias steht, bemerkt er eine ungewöhnliche Unruhe um sich herum. Von jetzt auf gleich rennen Scharen von Menschen an dem Auto vorbei. Es dauert nicht lange, bis die Ursache der Panik zum Vorschein kommt: Menschen, die andere Menschen angreifen und regelrecht zerfleischen. Das lässt nur einen Schluss zu: Die Welt befindet sich mitten in einer Zombie-Apokalypse.

Durch seinen früheren Job als UN-Ermittler erhalten Gerry Lane und seine Familie von dem stellvertretenden UN-Generalsekretär Thierry Umutoni (Fana Mokoena) die Erlaubnis, auf einem Militärschiff Zuflucht zu finden. Doch die Sicherheit hat ihren Preis: Um seine Familie an Bord zu behalten, muss Gerry eine gefährliche Mission übernehmen. Er soll den Ursprung der Pandemie aufspüren und Hinweise auf Patient Zero finden.

Schaut hier noch einen Trailer zu World War Z:

World War Z - Trailer (Deutsch) HD

Auf seiner verzweifelten Suche reist er quer über den Globus. Dabei wird er immer wieder mit den schrecklichen Konsequenzen des Ausbruchs konfrontiert. Gleichzeitig versucht er verzweifelt, das Rätsel um die Zombies zu lösen, um die Menschheit vor dem Untergang zu retten.

7 Minuten längere Version bei WOW: World War Z definiert Zombies neu

World War Z ist auch deswegen so sehenswert, weil er einiges anders macht als klassische Zombie-Filme. Es ist ein Action-Blockbuster und auch für Leute geeignet, die ansonsten keine Zombie-Horror-Filme schauen. Die Zombies sind hier nämlich keine langsamen, schlurfenden Untoten, sondern schnell, aggressiv und sehr gefährlich. Das hat erstmals Danny Boyle in 28 Days Later auf diese Art inszeniert, aber in einem deutlich kleineren Rahmen.

Dazu kommt jetzt ein gewisses Schwarmverhalten der Infizierten. Die Zombies treten nicht alleine auf, sondern greifen als Horde an und überwinden gemeinsam sogar große Mauern – fast wie Ameisen, die aus ihrem Bau schwärmen. Haben sie ihr Opfer dann erfasst, wirken sie in ihrer Grausamkeit und Brutalität weniger wie klassische Zombies und mehr wie Raubtiere, die ihre Beute zerfleischen. Der Film wird daher zur atemlosen Hatz für Brad Pitt.

Zugrunde liegt also ein sehr unfaires Kräfteverhältnis. In anderen Filmen mit dieser Prämisse will man den Charakteren oftmals regelrecht zurufen, wie naiv und unüberlegt sie handeln. In World War Z hingegen agiert der Protagonist mit beeindruckender Intelligenz und Überlebensinstinkt, verkörpert von einem überragenden Brad Pitt. Es ist also weder Hau-Drauf-Film noch klassischer Horrorfilm. Stattdessen handelt es sich bei World War Z um einen packenden Überlebens-Thriller, bei dem kluge Strategien und schnelle Anpassungen über Leben und Tod entscheiden.

Wer also auf der Suche nach einem spannenden Zombie-Film ist, der einen mitreißt, der ist bei World War Z definitiv an der richtigen Stelle. Action und Spannung bis zur letzten Minute, gepaart mit intelligentem Storytelling, machen den Film zum absoluten Muss für Fans des Genres. Und wem die Kinoversion noch nicht blutig genug war, kommt jetzt bei der sieben Minuten längeren Extended Version auf seine Kosten. Zu streamen bei WOW.

