80 Minuten pure Raserei bei Amazon Prime: Thriller verschwendet keine Sekunde & macht irre Spaß

Bei Amazon Prime könnt ihr Unhinged mit Russell Crowe streamen. Der Film zeigt den Gladiator-Star als entfesselten Psychopathen, der wie ein wildes Tier ausrastet - ein großer Thriller-Spaß.

Wer Russell Crowe noch als strahlenden Star aus dem historischen Action-Epos Gladiator kennt, muss bei Unhinged - Ausser Kontrolle vielleicht zweimal hinschauen. In dem Thriller ist der Star nicht nur sichtlich älter geworden, sondern präsentiert sich mit deutlich mehr Körperfülle und irrer Mimik als furchteinflößender Psychopath.

Bei Amazon Prime* könnt ihr Unhinged derzeit im Abo streamen. Der Film von Derrick Borte entfesselt Russell Crowe als irre Naturgewalt und liefert ein herrliches Thriller-Vergnügen.

Was ihr über Unhinged bei Amazon Prime wissen müsst

Der Star: So großartig entfesselt wie in Unhinged ist Russell Crowe selten zu sehen!



So großartig entfesselt wie in Unhinged ist Russell Crowe selten zu sehen! Die Länge: Mit knackig-kurzen 80 Minuten (ohne Abspann) kommt Unhinged genau auf den Punkt.

Mit knackig-kurzen 80 Minuten (ohne Abspann) kommt Unhinged genau auf den Punkt. Der Bauch: Für das Aussehen von Russell Crowe wurde getrickst.

Darum geht es in Unhinged bei Amazon Prime

In der Handlung des Films steht die junge Mutter Rachel (Caren Pistorius) mit ihrem Sohn Kyle auf dem Weg zur Schule und danach zur Arbeit im zähen Verkehrsstau. An einer Ampel verliert sie schließlich die Nerven und hupt immer wieder den Fahrer (Russell Crowe) vor sich an, der bei Grün einfach nicht losfahren will. Ein schwerer Fehler.



Schaut hier den deutschen Trailer zu Unhinged!

Unhinged - Trailer (Deutsch) HD

Der Fahrer macht Rachel zur Zielscheibe seiner unglaublichen Wut und eröffnet die Jagd auf sie. Es entbrennt ein gnadenloser Psychoterror, bei dem nicht nur Rachel, sondern auch Menschen aus ihrem nahen Umfeld in den irren Racherausch ihres Verfolgers gezogen werden.



Unhinged fackelt nicht lange und trumpft mit entfesseltem Russell Crowe auf

Schon in den ersten Szenen des Films wird klar, dass mit der Figur des Gladiator-Stars nicht zu spaßen ist. Wie stark Crowe schließlich durchdreht, dürfte viele Zuschauer*innen dann überraschen. Nachdem Rachel die Wut der Figur auf sich gezogen hat, verläuft Unhinged am Anfang kurz wie ein gewöhnlicher Stalker-Thriller.

Noch ein Tipp für Genre-Fans: Spannungsmeisterwerk mit 150 (!) Minuten neu bei Amazon Prime: Einer der besten Thriller überhaupt

Mit was für einer schnaufenden, grunzenden Raserei sich Russell Crowe aber in die Rolle des Psychos wirft, der unschuldige Passanten über den Haufen fährt, nach minutenlangem Psychoterror zum Messer greift oder kleine Jungs würgt, ist ein abgefahrenes Ereignis.

© Leonine Unhinged - Ausser Kontrolle

So entfesselt und unbekümmert bekommen wir den charismatischen Australier selten zu sehen, während Regisseur Derrick Borte den Star wie eine unaufhaltsame Naturgewalt in Szene setzt. Logikfehler und gröbere Ungereimtheiten werden in dem irren Thriller-Vergnügen dadurch auch zur Nebensache - in Unhinged geht es nur um pure Spannung, intensiven Psychoterror und unterhaltsamen Wahnsinn.

Und nach angenehm kurzweiligen 80 Minuten, in denen der Film und vor allem Russell Crowe gefühlt alles und jeden plattgewalzt haben, läuft auch schon der Abspann.

Zusatzinfo: Bei Unhinged wurde getrickst

Wer sich beim Schauen von Unhinged fragt, ob sich Russell Crowe seinen mächtigen Bierbauch wirklich selbst für die Rolle angefuttert hat, den müssen wir enttäuschen. Auch wenn die Gladiator-Form des Schauspielers lange hinter ihm liegt, hat Crowe für diesen Film laut Daily Mail einen fat suit getragen, um das Übergewicht mit extra Polsterung zu verkörpern.

