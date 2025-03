85 Zoll, Mini-LED und brutale Farben: Dieser riesige 4K-TV ist gerade ultimativ günstig!

Eine große TV-Bildfläche mit sehr guter Bildqualität lässt sich selten mit einem günstigen Preis vereinbaren. Beim Hisense 85U7NQ zum neuen Tiefstpreis sieht das anders aus.

Große Fernseher mit ordentlicher Bildqualität kosten viel Geld, doch es gibt Ausnahmen wie den Hisense 85U7NQ. Der Mini-LED-TV mit riesigen 85 Zoll Bildschirmdiagonale (über 2 Meter!) ist aktuell bei Amazon um 35 Prozent reduziert * und damit so günstig wie noch nie laut Vergleichsseiten, vor allem auch mit Hinblick auf die Versandkostenfreiheit. Zudem handelt es sich um den derzeit günstigsten Fernseher dieser Größe und Art, mit der noch vergleichsweise jungen Mini-LED-Technologie.

Top-Ausstattung: Das bietet der Hisense 85U7NQ

Das Highlight des Hisense 85U7NQ mit 4K/UHD-Auflösung ist seine Mini-LED-Technologie mit Quantenpunkt-Beschichtung (Quantum Dot), die sich bei Farben, Kontrasten und Co. fast mit OLED-Displays messen kann, aber deutlich günstiger ist. Dazu gibt es einen breiten HDR-Support mit Dolby Vision IQ, HDR10+ und mehr sowie außerdem eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hertz im Gaming-Modus für ein flüssiges Bild.

Das VIDAA-Betriebssystem von Hisense verspricht zudem auch einige Smart-TV-Funktionen für Streaming, eine integrierte Alexa, Apps und Co. Für einen passablen Klang sorgt indes das eingebaute 2.1-Soundsystem mit 50 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos, IMAX Enhanced sowie weitere Formate. Auch hat das Modell unter anderem den aktuellen HDMI-2.1-Anschlussstandard mit an Bord und bietet weitere Gaming-Features, wie ALLM (Auto Low Latency Mode) oder VRR (Variable Refresh Rate). Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon *.





Rezensionen und Test: So gut ist der Hisense 85U7NQ

Nicht nur in über 500 Rezensionen bei Amazon mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen überzeugt * die Fernseherreihe von Hisense fast durchweg, auch in der GameStar -Übersicht der besten 4K-TVs durch alle Preisklassen wird die U7NQ-Modellreihe zweimal als Preis-Leistungs-Tipp für Einsteiger und Gaming geführt. Dort heißt es, dass Hisense High-End-Features bezahlbar mache und trotz Mini-LED viel günstiger ist sowie in wichtigen Belangen besser als vergleichbare QLED-TVs von Samsung.

Positiv herausgestellt werden das farb- und kontraststarke Bild mit vielen Dimming-Zonen, eine sehr gute HDR-Performance mit bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit sowie sehr gute Gaming-Features nebst geringer Eingabeverzögerung und 144 Hertz. Negativ aufgefallen sind hier nur eine etwas geringe App-Auswahl beim VIDAA OS und eine eher geringe Blickwinkelstabilität beim Display.

