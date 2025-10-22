95 Prozent bei Rotten Tomatoes: Auf Netflix geht heute eine der größten Serien-Überraschungen der letzten Jahre weiter

Diese Serie zählte 2024 zu einer der größten Serien-Überraschungen bei Netflix. Jetzt stehen nur ein Jahr später neue Folgen in Form von Staffel 2 beim Streamer in den Startlöchern.

Mit einer Wertung von 7,3 von 10 Punkten zählt Nobody Wants This für die Moviepilot-Community zu einer der besten Serien des Jahres 2024. Doch nicht nur dort: Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt die Serie mit Kristen Bell und Adam Brody auf eine starke Wertung von 95 Prozent positiver Rezensionen. Entgegen dem, was der Titel der romantischen Komödie aussagt, konnte man Ende letzten Jahres eindeutig festhalten: Everybody Wants This – und dazu auch ganz dringend eine 2. Staffel.

Diese folgt bei Netflix glücklicherweise nur ein knappes Jahr später. Die neuen Folgen von Nobody Wants This stehen dort seit dem 23. Oktober 2025 im Streaming-Abo bereit.

Nobody Wants This kehrt mit Staffel 2 zurück: Darum geht's im Überraschungs-Hit von Netflix

Nobody Wants This dreht sich um Joanne (Kristen Bell), die in ihrem Podcast über Sex und Beziehungen redet und nur wenig mit Religion anfangen kann. Noah (Adam Brody) arbeitet hingegen als Rabbi und könnte damit nicht unterschiedlicher sein. Doch das Schicksal führt die beiden auf einer Dinnerparty zusammen und schon bald merken sie, dass sie die Chemie zwischen ihnen nicht leugnen können. Es entspinnt eine aufkeimende Romanze, die jedoch von jeder Menge Stolpersteinen durchzogen ist.

Während Staffel 1 das Kennenlernen der beiden ins Zentrum gestellt hat, wird ihre Beziehung in Staffel 2 tiefer – und bringt dabei ganz neue Probleme mit sich. Geburtstage, Feiertage und die große Frage um die Zukunft schweben über den beiden Liebenden. Für zusätzliches Chaos sorgen dabei natürlich weiterhin Joannes Schwester Morgan (Justine Lupe) sowie Noahs älterer Bruder Sasha (Timothy Simons).

Als Highlight dürfen sich Fans darüber hinaus auf Neuzugang Leighton Meester freuen, die nicht nur aus der Hit-Serie Gossip Girl bekannt ist, sondern im echten Leben mit Adam Brody verheiratet. Sie spielt ausgerechnet eine Erzrivalin von Joanne aus Schulzeiten. Wenn das mal kein Meta-Kommentar ist.

Nobody Wants This wurde 2024 bei Netflix zum Hit

Nobody Wants This schaffte es 2024 in zahlreichen Ländern in die Top 10 der Netflix-Charts. Die Presse-Stimmen überschlugen sich zum Auftakt der romantischen Comedy-Serie. So schrieb etwa Daniel Fienberg vom Hollywood Reporter :

Bell und Brody werden von einem Nebencast aus Scene-Stealern begleitet, und Schöpfer Erin Foster hat ihrer Geschichte eine Besonderheit gegeben, die sie von anderen Kennenlerngeschichten über gegensätzliche Liebende abhebt.

Isabella Soares von Collider erklärte:

Wenn man sich die sorgfältig ausgewählten Hauptdarsteller:innen der Serie und das entzückende Ensemble ansieht, ist Nobody Wants This die perfekte eskapistische Rom-Com zum Schauen.

Dave Nemetz von TV Line urteilte:

Es ist eine Freude, Bell und Brody aufeinanderprallen zu sehen, während beide auf dem Höhepunkt ihres Könnens sind. Ein Volltreffer für romantische Komödien im Allgemeinen.

Ob Staffel 2 mit der großartig besprochenen ersten Season mithalten kann, erfahren wir ab sofort bei Netflix. Die neue Staffel umfasst zehn Folgen.

