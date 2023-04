99 Cent-Aktion: Bei Amazon könnt ihr gerade einen John Wick 4-Ersatz, Tarantino-Star Christoph Waltz in neuem Western und 2 richtig gute Horror-Filme leihen

Die aktuelle 99 Cent-Aktion bei Amazon bietet Film-Highlights zu niedrigen Preisen an. Ihr könnt einen der besten Filme mit Wednesday Jenna Ortega, Halloween Ends und Violent Night leihen.

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr am langen Oster-Wochenende schauen wollt, lohnt sich gerade heute ein Blick in den Katalog von Amazon. Neben den üblichen Streaming-Veröffentlichungen, die im Rahmen des Prime-Abos von Tag zu Tag erscheinen, läuft jetzt die 99-Cent-Aktion mit einigen spannenden Titeln. Wir haben die Highlights für euch ausgewählt.

Das sind die Highlights der 99 Cent-Aktion bei Amazon

Violent Night *: Ein harter Action-Reißer im John Wick-Stil – und im ungewöhnlichen Weihnachts-Setting. Stranger Things-Star David Harbour prügelt sich als Santa Clause durch eine Villa voller Verbrecher

Dead for a Dollar *: In dem Western spielt Tarantino-Star Christoph Waltz nach Django Unchained wieder einen Kopfgeldjäger. Er trifft nach Jahren plötzlich auf seinen Erzfeind, einen genialen Spieler und Gesetzlosen, den er höchstpersönlich hinter Gitter gebracht hatte.

Orphan First Kill *: Ist die Vorgeschichte von Orphan - Das Waisenkind, in dem eine Familie ein Waisenkind aufnimmt, mit dem irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Das Prequel greift die Geschichte wieder auf, variiert sie aber durchaus überraschend.

Halloween Ends *: In dem Finale der großen Horror-Trilogie muss Jamie Lee Curtis ein letztes Mal dem maskierten Mörder Michael Myers die Stirn bieten, um ihr langjähriges Trauma endlich hinter sich zu lassen.

Weitere gute Filme in der 99 Cent-Aktion, die wir empfehlen können:

Wie funktioniert die 99-Cent-Aktion bei Amazon?

Ganz einfach: Wenn ihr ein Prime-Abo bei Amazon abgeschlossen habt, könnt ihr euch die Filme aus der Aktion für je 99 Cent leihen. Amazon zeigt euch den Preis automatisch an, wenn ihr eingeloggt seid. Danach habt ihr 30 Tage lang Zeit, um diese anzuschauen. Sobald ihr das erste Mal auf Play klickt, steht euch der jeweilige Film für 48 Stunden zu Verfügung. In diesen 48 Stunden könnt ihr den Film so oft schauen, wie ihr wollt.

