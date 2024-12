Ab heute: Gerard Butlers erfolgreichstes Action-Franchise geht als Serie weiter

Die Has Fallen-Reihe ist Gerard Butlers erfolgreichstes Action-Franchise. Ab heute wird sie auf Amazon mit einer Serie fortgesetzt, die Paris in ein Kriegsgebiet verwandelt.

Als US-Präsident hat man eine Menge Feinde. Das zeigt nicht nur die aktuelle Politik, sondern auch Gerard Butlers Has Fallen-Reihe: Dort schützt der Action-Star das Staatsoberhaupt vor diversen Anschlägen. Das Franchise wird ab heute auf einem Amazon-Kanal fortgesetzt: Mit der Serie Paris Has Fallen.

Action-Serie Paris Has Fallen: In Gerard Butlers Fußstapfen tritt ein französischer Star

In Paris Has Fallen übernimmt der französische Thriller-Star Tewfik Jallab (P.J., Fast Convoy) Butlers Rolle: Als Bodyguard Vincent Taleb muss er den Verteidigungsminister Philippe Bardin beschützen. Als ein Unbekannter einen Rachefeldzug auf Politiker und Wirtschaftsbosse eröffnet, wird Paris zum Kriegsgebiet.

Schaut euch hier den Trailer zu Paris Has Fallen an:

Paris Has Fallen - S01 Trailer (English) HD

Neben Jallab stehen noch diverse weitere Stars vor und hinter der Kamera, unter anderem Sean Harris (The Stranger), Ritu Arya (Red Notice), Camille Rutherford (Anatomie eines Falls) und Jamie Maclachlan (The Day of the Jackal). Als Showrunner fungiert Misfits-Macher Howard Overman, Gerard Butler ist als Produzent an Bord.

Die erste Staffel von Paris Has Fallen wird in zwei Teilen veröffentlicht

Streamen könnt ihr Paris Has Fallen gegenwärtig über den Amazon-Kanal Studiocanal Presents: Allstars. Seit dem 23. Dezember sind dort vier Folgen verfügbar, vier weitere sollen am 30. Dezember folgen.

Wie geht es mit Gerard Butlers Kino-Reihe weiter?

Wann Gerard Butler als US-Bodyguard Mike Banning ins Kino zurückkehrt, steht dagegen noch aus. Laut den Zahlen von The Numbers stellt die Reihe sein erfolgreichstes Action-Franchise dar, aber ausgerechnet finanzielle Fragen verhinderten lange Zeit den Drehbeginn der Fortsetzung Night Has Fallen.

Zwischen Butler und zwei Produktionsfirmen tobte ein Rechtsstreit, der mittlerweile beigelegt wurde. Die Regie übernimmt Angel Has Fallen-Macher Ric Roman Waugh.