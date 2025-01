Ab heute jeden Abend im TV: Wer wird Millionär? läutet 3-Millionen-Woche ein

Das neue Jahr beginnt bei Wer wird Millionär? mit einer besonderen Woche. Günther Jauch lädt seine Kandidat:innen ein, satte 3 Millionen Euro zu gewinnen.

Neues Jahr und neues Glück für die Kandidat:innen bei Wer wird Millionär? endlich die Million zu gewinnen. Diesmal sind es sogar satte 3 Millionen, die Günther Jauch gerne vergeben möchte. Einen Überblick über die 3-Millionen-Euro-Woche der beliebten Show gibt es hier.



Alle Infos zur 3-Millionen-Euro-Woche

Ab heute Abend um 20.15 Uhr startet auf RTL Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche. Dabei haben die Kandidat:innen zwar jeden Abend in der regulären Show die Chance, eine Million Euro zu gewinnen, aber auch die Chance, sich für das Finale am Freitag zu qualifizieren. Dazu müssen sie in der regulären Show nur mindestens 16.000 Euro gewinnen. Wer das geschafft hat, kann im Finale die 3 Millionen Euro gewinnen.



Im Finale macht Günther Jauch den Kandidat:innen ein Angebot basierend auf ihrem Gewinn in der ersten Runde. Sollten sie in der Finalrunde scheitern, erhalten sie trotzdem den von Jauch angebotenen Betrag. Meist liegt dieses Angebot jedoch deutlich unter dem Gewinn der ersten Runde. Wer das Angebot nicht annimmt, hat aber auch keine Chance auf 3 Millionen Euro. Der angebotene Betrag wird mit dem Gewinn der Finalrunde verrechnet.



Im Gegensatz zur letzten 3 Millionen Euro Woche gibt es diesmal kein Motto für jede Woche. Von Montag bis Donnerstag läuft die Sendung wie jede reguläre Folge.

3-Millionen-Euro-Woche: Den Höchstpreis hat noch niemand gewonnen

Die 3 Millionen Euro hat bei Wer wird Millionär übrigens noch niemand gewonnen. Es ist sogar noch niemandem gelungen, die Million in der Sonderwoche zu gewinnen. Den höchsten Gewinn gab es in der ersten 3-Millionen-Woche, als eine Person bereits in der ersten Runde 500.000 Euro gewann und auf Jauchs Angebot verzichtete, im Zweifelsfall 150.000 Euro zu behalten.



Doch wenn man nur die Gewinne aus der Finalrunde zählt, war der höchste aus der gleichen 3 Millionen Euro Woche. Die Person hat in der ersten Runde 125.000 Euro gewonnen und das Angebot von Jauch (40.000 Euro) angenommen. Am Ende gewann die Person insgesamt 290.000 Euro.