Ab heute neu im Heimkino: Richtig aufwendiger Superhelden-Film, den kaum jemand gesehen hat, der aber überraschend gute Kritiken erhielt

Wenn Filme an der Kinokasse floppen, sind sie nicht automatisch schlecht. Diese Verfilmung eines DC-Comics erhielt gute Kritiken, weil der Fokus nicht auf der Rettung der Welt liegt. Heute erscheint der Film fürs Heimkino.

DC hat es mit seinen Comicverfilmungen an den Kinokassen nicht immer leicht. Selbst populäre Figuren wie The Flash konnten die Erwartungen des Studios nicht erfüllen. Da war das Schicksal des deutlich unbekannteren Helden Blue Beetle fast vorprogrammiert. Was schade ist, denn die Kritiken lobten die Verfilmung von Regisseur Angel Manuel Soto.

Wer den Kinostart verpasst hat, kann sich jetzt selbst ein Bild von dem Superhelden im Käfergewand machen. Blue Beetle erscheint am 16. November unter anderem bei Amazon als 4K-Edition.

Zur gleichen Zeit kommt außerdem die DVD * und die Blu-ray-Fassung * raus. Auf ein umfangreiches Bonusmaterial können sich Superhelden-Fans ebenfalls freuen:

"Blue Beetle" - Generationen: Ursprünge, Produktionsstart, In vollem Flug und Die Welt eines Helden

Scarab Vision: Episode 1: Initiation und Episode 2: Kontrolle

Nana weiß es am besten

Blue Beetle ist mehr als nur ein typischer Superhelden-Film

In den allermeisten Comicverfilmungen verstecken die Superhelden ihre Kräfte vor der Familie, in Blue Beetle ist diese direkt dabei, wenn Jamie seine Verwandlung durchmacht. Der mexikanische Hauptdarsteller Xolo Maridueña und der puerto-ricanische Regisseur Angel Manuel Soto legen viel Wert auf die authentische Darstellung einer lateinamerikanischen Familie, die auch Herzstück des Films ist.

Superstar Susan Sarandon spielt ebenfalls in Blue Beetle mit.

So erzählt Xolo Maridueña in einem Interview mit Collider , dass es nicht darum gehe, sofort die Welt zu retten und eine abgefahrene Alien-Geschichte zu erzählen. Sondern vielmehr um die realistische Darstellung einer Familie mit realen Problemen. Der Film sei greifbar und in der heutigen Welt verwurzelt, gespickt mit etwas Magie und Science-Fiction. Und auch wenn die Lebenswelt einer Latino-Familie thematisiert wird und einige Passagen auf Spanisch gesprochen werden, stellt Regisseur Sloto im selben Interview klar:

Latino ist kein Genre und wir sind auch kein Schlagwort. Es ist ein Superheldenfilm, in dem eben ein Latino die Hauptrolle spielt.



Blue Beetle wurde von der Kritik hochgelobt

Einen Superhelden-Film mal anders anzugehen, fand bei der Kritik viel Zuspruch, auch wenn der Film an den Kinokassen leider floppte. Auf Rotten Tomatoes erhielt Blue Beetle ein Kritiker-Rating von 78 Prozent und einen Publikums-Score von 92 Prozent. Hier wurde neben der schauspielerischen Performance vor allem Humor und Herz der DC-Verfilmung gelobt.

Darum geht es in Blue Beetle

Jaime Reyes (Xolo Maridueña) hat seinen Collegeabschluss in der Tasche und kehrt voller Hoffnung in seine Heimatstadt zurück, doch dort hat sich einiges verändert. Auf der Suche nach seinem Platz und seiner Bestimmung fällt ihm plötzlich ein antikes Relikt in die Hände: der sogenannte Skarabäus, der auf außerirdische Biotechnologie aufgebaut ist. Dieser wählt Jamie als seinen Wirt aus und verleiht ihm nicht nur eine Rüstung, sondern auch übermenschliche Kräfte. Jamie wird zum Blue Beetle und damit zum Superhelden.

