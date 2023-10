Jetzt bei Amazon: 120-Millionen-Superhelden-Film, der dieses Jahr mit Ansage floppte, aber überraschend gute Kritiken erhielt

Ihr kennt The Flash, Shazam und Spider-Man: Aber dieses Jahr lief noch ein Superhelden-Film in den Kinos. Bei Amazon könnt ihr den Flop nachholen.

Es war fast tragisch: Blue Beetle floppte im Grunde schon Monate vor seinem Kinostart. Wie sollte ein DC-Held an den Kinokassen bestehen, wenn dort selbst die vergleichsweise bekannten Figuren The Flash und Shazam! nichts rissen? Die Nachrichten um das Ende und den damit verbundenen Neustart des DC-Universe gaben dem Blockbuster ebenfalls keinen Auftrieb.

Seit kurzem könnt ihr Blue Beetle unter anderem bei Amazon digital kaufen *. Das dürfte sich für Superhelden-Fans durchaus lohnen, denn so schlecht wie erwartet ist Blue Beetle bei weitem nicht.

Bei Amazon kaufen: Worum geht es in Blue Beetle?

Jaime Reyes (Xolo Maridueña aus Cobra Kai) will nach dem College-Abschluss seine Zukunft in Angriff nehmen. Hoffnungsvoll kehrt er in seine Heimat zurück. Doch daheim ist nicht alles so wie bei seiner Abreise vor einigen Jahren.

Während er nach seiner Identität sucht, hat das Schicksal bereits Pläne für Jaime: Das Alien-Relikt eines blauen Käfers gelangt in seinen Besitz. Der Skarabäus ist ein Artefakt, das mit Bio-Technologie arbeitet und sich mit seinem Träger verbindet. Als Rüstung verschmilzt er mit Jaime und verleiht ihm so übernatürliche Fähigkeiten.

Kaum jemand wollte Blue Beetle im Kino sehen, aber die Kritiken waren gut

Blue Beetle kostete 120 Millionen US-Dollar – ein normales Budget für einen Superhelden-Film. Allerdings kamen nur 127 Millionen US-Dollar wieder rein. Für schwarze Zahlen reicht ein solches Ergebnis lange nicht, den Marketing-Kosten sind im Produktionsbudget nicht enthalten.

Freuen konnte sich das Blue Beetle-Team immerhin über großzügige Kritiken. Bei dem Review-Spiegel Meta Critic steht der Film bei einer Punktzahl von 61. Über die Hälfte der Kritiken war positiv gestimmt. Gelobt wurde vor allem Xolo Maridueñas Leistung als Hauptdarsteller sowie die emotionale Geschichte, die sich um eine lateinamerikanische Familie dreht.

