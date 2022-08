Ab morgen bei Amazon Prime: Rambo-Star Sylvester Stallone spielt Superheld, aber so haben wir ihn noch nie gesehen

In Samaritan spielt Sylvester Stallone einen gealterten Superhelden, den ein Junge wieder auf die Beine bringen will. Bei Amazon Prime könnt ihr das Action-Drama ab morgen streamen.

In James Gunns The Suicide Squad spielte Sylvester Stallone zuletzt eine größere Superhelden-Rolle – als bizarrer Hai-Mensch-Hybrid King Shark. Ab morgen ist er deutlich mehr als Mensch zu erkennen in seiner neuen Superhelden-Rolle. Samaritan kommt direkt zu Amazon Prime als Stream.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Samaritan:

Samaritan - Trailer (Deutsch) HD

Stallones neuer Superhelden-Film wirkt wie Mix aus Logan und Unbreakable

Samaritan handelt von dem 13-jährigen Sam Cleary (Javon 'Wanna' Walton), der vermutet, dass ein geheimnisvoller Nachbar ein großes Geheimnis verbirgt. Damit liegt er richtig: Der von Stallone verkörperte Mr. Smith ist in Wahrheit ein Superheld im Ruhestand.

Vor vielen Jahren war er als der Samariter von Granite City bekannt, bis er einen Kampf gegen seinen Erzfeind nicht überlebt haben soll. Sam will dem gescheiterten Superhelden jetzt wieder auf die Beine verhelfen. Die ersten Szenen aus dem Samaritan-Trailer erinnern dabei an einen eher ruhigen, geerdeten Superhelden-Ton à la Unbreakable - Unzerbrechlich oder wehmütige Genre-Abgesänge wie Logan - The Wolverine.

Fans sollen außerdem eine ganz neue Seite von Stallone zu sehen bekommen. Samaritan-Regisseur Julius Avery sagt laut Comic Book Resources dazu:

Im wirklichen Leben ist er ein extrovertierter Witzbold. Er hat diesen wirklich bösen Sinn für Humor. Und ich denke, vieles davon wird in dieser Figur zum Ausdruck kommen, die er in unserem Film spielt. Er ist nicht einsilbig! Es ist eine Figur von Sly, die wir noch nie zuvor gesehen haben.

Schon bald könnt ihr euch selbst von Stallones neuster Superhelden-Rolle überzeugen. Samaritan ist ab dem 26. August bei Amazon Prime im Streaming-Abo verfügbar.

