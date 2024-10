Ab Sonntag im TV: Die Macher von Der Schwarm sind mit neuer Sci-Fi-Miniserie zurück

Am Sonntag ist die Sci-Fi-Miniserie Concordia – Tödliche Utopie im ZDF zu sehen. Verantwortlich sind Frank Doelger und Barbara Eden, die mit Der Schwarm schon einmal einen Sci-Fi-Thriller inszeniert haben.

Am Sonntag, dem 20. Oktober, startet der 6-teilige Science-Fiction-Thriller Concordia - Tödliche Utopie im ZDF. Die Serie, die sich mit Themen wie totale Überwachung und Künstliche Intelligenz auseinandersetzt, wurde von den Machern von Der Schwarm ins Leben gerufen.

Darum geht’s in Concordia – Tödliche Utopie

Bei Concordia handelt es sich um eine Stadt in Schweden, deren Einwohner:innen aus freiem Willen unter totaler Überwachung einer Künstlichen Intelligenz stehen. Ziel dieses Projekts ist das Wohlergehen der Menschen, die hier angeblich gesünder und sicherer leben.

20 Jahre nach ihrer Entstehung soll das scheinbar erfolgreiche Modell nun auch in einer deutschen Stadt fortgesetzt werden. Doch trotz der angeblich perfekten Sicherheitsstrategie läuft hinter den Kulissen nicht alles so, wie es sollte.



Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Sicherheitslücken im System weisen darauf hin, dass die KI gehackt wurde – noch dazu wird ein Mitarbeiter der Concordia ermordet. Den Verantwortlichen bleibt nicht viel Zeit, die seltsamen Vorgänge aufzuklären.

Fesselnde Science Fiction in sechs Folgen von den Der Schwarm-Machern

Für die Miniserie Concordia sind unter anderem Frank Doelger und Barbara Eden verantwortlich, welche sich 2023 bereits mit der Miniserie Der Schwarm auf dem Bildschirm bemerkbar machten.

Frank Doelger war als Produzent bereits an Serien wie Game of Thrones und der Schwarm beteiligt. Bei Concordia – Tödliche Utopie fungiert er als Showrunner und Executive Producer. Barbara Eden wiederum inszenierte einige Episoden für Der Schwarm und übernahm auch für Concordia die Regie.



Entwickelt wurde die Serie von Nicolas Racz und Mike Walden und gemeinsam mit Isla van Tricht geschrieben. In den Hauptrollen sind Christiane Paul (Die purpurnen Flüsse, FBI: International), Ruth Bradley (Humans, Der junge Inspektor Morse), Nanna Blondell (Real Humans – Echte Menschen, House of the Dragon), Stephen Sowah und Jonas Nay (Deutschland 83) zu sehen.

Empfehlenswert ist die Serie alle, die bei Der Schwarm mitgefiebert haben, sich grundsätzlich nach Science Fiction sehnen oder aber neugierig auf Serienunterhaltung mit einem aktuellen Thema sind. Immerhin behandelt Concordia eine Form von Technologie, die uns alle längst eingeholt hat: Künstliche Intelligenz.

Mehr zu den Kritiken zur Sci-Fi-Serie erfahrt ihr in diesem Artikel.



Sendetermine: Dann kommt Concordia – Tödliche Utopie im TV

Der Science-Fiction-Thriller besteht aus sechs Episoden, die im ZDF ab Sonntag, 20. Oktober 2024, ausgestrahlt werden:

Episode 1: Der Mord

Episode 2: Der Verdacht

Episode 3: Die Faceless

Episode 4: Geheimnisse

Episode 5: Auf der Jagd

Episode 6: Kein Weg zurück

Die Sendetermine im ZDF lauten wie folgt:

Teil 1 bis 3: Sonntag, 20. Oktober ab 22.15 Uhr

Teil 4 bis 6: Montag, 21. Oktober ab 22.15 Uhr

Concordia – Tödliche Utopie streamt jetzt schon in der ZDFmediathek:

Alle Folgen von Concordia – Tödliche Utopie streamen bereits in der ZDFmediathek, können also ohne zusätzliche Kosten und Abo geschaut werden.

Mehr über deutsche Serien: Heike Makatsch spricht im Podcast über Where’s Wanda

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Where’s Wanda ist nicht nur die allererste deutschsprachige Serie bei Apple TV+, sondern auch ein ungewöhnlich humorvoller Thriller, der frischen Wind in die heimatliche Unterhaltung bringt. Im Podcast gibt Star-Gast Heike Makatsch Einblicke in das Highlight.