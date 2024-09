Brandneue Sci-Fi-Serie ab heute kostenlos streamen: Alle 6 Folgen des Der Schwarm-Nachfolgers Concordia jetzt online

Letztes Jahr war es Der Schwarm, dieses Jahr bietet Concordia eine großangelegte Sci-Fi-Vision im ZDF. Alles zu Streaming, Story und Sendeterminen erfahrt ihr hier.

Über einen Monat vor der TV-Ausstrahlung erscheint die neue Science-Fiction-Serie Concordia - Tödliche Utopie im Stream. Dabei handelt es sich um eine aufwendige internationale Koproduktion mit brandaktuellen Themen: Überwachung und künstliche Intelligenz. Stellt euch Der Schwarm vor – aber mit einem Schuss Minority Report.

In diesem Artikel findet ihr:

die Handlung von Concordia

die Besetzung der Sci-Fi-Serie

Streaming und Sendetermine im ZDF

erste Kritiken

In Concordia trübt ein Mord eine Sci-Fi-Utopie

Die ZDF-Serie handelt von der fiktiven schwedischen Stadt Concordia. Sie gilt als Utopie, die Realität geworden ist. Durch umfassende Überwachung wurde darin ein scheinbar freies und faires Gesellschaftsmodell geschaffen, das das Wohl jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Jede:r ist willkommen, erhält gleiche Bildungschancen und umfassende Gesundheitsvorsorge.

Am 20. Jahrestag der Stadtgründung sollen die Erfolge Concordias und die bevorstehende Adaption des Modells in Deutschland gefeiert werden. Doch dann ereignet sich nach 20 Jahren der erste Mordfall in Concordia und die als sicher geltende KI wird gehackt und manipuliert. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss das Ermittler-Team den Mord aufklären und das Datenleck schließen, damit das Vorhaben, Concordias Modell in Deutschland zu etablieren, gelingt. Die Untersuchungen führen zu einem Ereignis in der Vergangenheit, das die Gründung Concordias ermöglichte. Nun bedroht es die Existenz der Modellstadt.



Ein House of the Dragon-Star gehört zur Besetzung der Sci-Fi-Serie

Concordia wurde unter anderem von Der Schwarm-Produzent Frank Doelger realisiert, Regie führt die ebenfalls Schwarm-erfahrene Barbara Eder. Nicholas Racz, Mike Walden und Isla van Tricht haben die Serie geschrieben.

Die internationale Besetzung von Concordia besteht aus einigen bekannten Gesichtern:

Ruth Bradley (Humans) spielt die englische Ermittlerin Thea Ryan

Nanna Blondell, die in House of the Dragon Laena Velaryon spielte, übernimmt die Rolle der Concordia-Mitarbeiterin Isabelle Larsson



Christiane Paul (FBI: International) verkörpert die Concordia-Schöpferin Juliane Ericksen



Jonas Nay (Wir sind jung. Wir sind stark.) gibt den radikalen Datenschutz-Aktivisten Leon



Zum weiteren Cast gehören Steven Sowah (Für Jojo), Ahd Kamel (Das Mädchen Wadjda) und Hugo Becker (Gossip Girl).

Concordia im TV und Stream: Alles zu den Sendeterminen

Ab Samstag, den 14. September streamen alle sechs Episoden von Concordia in der ZDFmediathek, das heißt, sie können ohne Abonnement und zusätzliche Kosten abgerufen werden.

Im Gegensatz zu Der Schwarm wird die Science-Fiction-Serie nicht zur Primetime im Fernsehen gezeigt, sondern erst spät Abends. Die TV-Ausstrahlung startet im Oktober und zwar mit folgenden Sendeterminen:

Folge 1: Der Mord – Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.15 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.15 Uhr Folge 2: Der Verdacht – Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.00 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.00 Uhr Folge 3: Die "Faceless" – Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.40 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.40 Uhr Folge 4: Geheimnisse – Montag, 21. Oktober 2024, 22.15 Uhr



– Montag, 21. Oktober 2024, 22.15 Uhr Folge 5: Auf der Jagd – Montag, 21. Oktober 2024, 23.00 Uhr



– Montag, 21. Oktober 2024, 23.00 Uhr Folge 6: Kein Weg zurück – Montag, 21. Oktober 2024, 23.45 Uhr



Lohnt sich Concordia? Das sagen die ersten Kritiken

Zum Zeitpunkt dieses Artikels wurden nur wenige Kritiken über Concordia veröffentlicht. Bei Prisma wird der Vergleich zu Der Schwarm gezogen:

Interessanterweise weist Frank Doelgers neue Serie [...] ähnliche Stärken und Schwächen auf wie Der Schwarm: Der Stoff ist spannend und relevant und doch wirkt die Serie ein wenig wie Kunst von der Stange. Bei den reißbrettartigen Figuren schimmert immer wieder mehr Konzept als echtes Leben durch. Auch die Dialoge sind eher zielführend als überraschend und lebendig.

Bei Tittelbach.tv erhält die Serie viereinhalb von sechs Sternen:

Neben der ungewöhnlichen Geschichte mit ihren cleveren Cliffhangern sowie dem ausnahmslos vorzüglichen Ensemble beeindruckt die sechsteilige Serie vor allem durch die Bildgestaltung [...].

Da es sich um eine internationale Koproduktion handelt, muss sich das Publikum wieder auf eine Synchronisation – auch der deutschen Stars – einstellen. Was die Qualität der Synchro angeht, gehen die Meinungen in den verlinkten Kritiken allerdings auseinander.

Ab heute könnt ihr euch selbst ein Bild von Concordia machen, wenn die Serie in der ZDFmediathek zur Verfügung steht.