Aberwitziger LOL-Ersatz bei Amazon Prime: Erster Trailer zeigt den Auftritt, den alle sehen wollen

Mit One Mic Stand gibt es auf Amazon Prime bald Ersatz für alle ungeduldigen LOL-Fans. Im ersten Trailer gibt es schon einen Gast, der viele Zuschauer erstaunen wird.

Bis auf Amazon die 4. Staffel von LOL: Last One Laughing erscheint, müssen Comedy-Fans noch warten. One Mic Stand bietet aber mehr als passenden Ersatz. Der erste lange Trailer zeigt gleich einen Auftritt, der in Sachen Skurrilität neue Maßstäbe setzt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu One Mic Stand an:

One Mic Stand - S01 Trailer (Deutsch) HD

Trailer zu One Mic Stand: Ein Gast ist kurioser als alle 3 Staffeln LOL

One Mic Stand ist ein einziges Schaulaufen der deutschen Comedy-Elite. Neben Veteranen wie Harald Schmidt oder Michael Mittermeier sind auch gefeierte Stars wie Hazel Brugger mit von der Partie. Tedros Teclebrhan moderiert. Aber auf einen Auftritt werden alle Zuschauer noch viel sehnlicher warten. Teile davon sind schon im Trailer zu sehen.



Der deutsche Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach wird nämlich ebenfalls als Comedian auf der Bühne stehen. Die Idee entstand vor seiner Berufung ins Kabinett. Dem Konzept der Amazon-Show folgend ist er einer von fünf Prominenten, die von fünf Stand Up-Profis auf ihren ersten Comedy-Auftritt vorbereitet werden.

Wann kommt die Comedy-Serie mit Karl Lauterbach zu Amazon Prime Video?

Wie gut sich der SPD-Politiker unter Teclebrhans Aufsicht schlägt, werden Fans schon bald sehen können. Die Comedy-Serie One Mic Stand wird am 15. Juli 2022 auf Amazon Prime anlaufen.

How I Met Your Father: Lohnt sich das Spin-off bei Disney+?

Lange mussten wir auf das erste How I Met Your Mother-Spin-off warten. Jetzt sind die ersten 10 Episoden der ersten Staffel von How I Met Your Father bei Disney+ verfügbar. Doch lohnt sich die Sitcom nach den eher durchwachsenen Kritiken?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hendrik und Lisa haben die ersten Folgen gesehen und teilen ihre Eindrücke zum Ableger der Kult-Sitcom. Außerdem nutzen sie die Gelegenheit, das Phänomen How I Met Your Mother etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.



Was haltet ihr von Karl Lauterbachs Auftritt in One Mic Stand?