"Abscheulich": One Piece-Fans sind entsetzt über ersten Netflix-Trailer

Zu Netflix' One Piece-Adaption gibt es einen ersten Teaser. Viele Fans der Anime-Vorlage zeigen sich bestürzt über dessen Look.

Netflix One Piece-Umsetzung war lange in der Mache, jetzt wurde kürzlich ein erster Teaser veröffentlicht. Insbesondere Fans des Original-Mangas von Eiichiro Oda und dessen Anime-Version sind vom Resultat allerdings geschockt.

One Piece-Fans von Netflix-Trailer enttäuscht: "Hört auf, uns das anzutun"

"So grauenhaft, wie ich erwartet hatte", ist etwa auf Twitter zu lesen. "Bitte hört auf, das uns Anime-Fans anzutun", verweist ein Fan auf eine lange Reihe von Adaptions-Enttäuschungen. "Das sieht abscheulich aus", urteilt ein dritter. Kritik hängt sich häufig am sterilen Look des Trailers auf oder zielt auf das Schauspiel von Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy ab.

Realfilm-Umsetzungen stehen bei Manga- und Anime-Fans oft nicht hoch im Kurs. Dabei dient gerne Netflix als bevorzugte Zielscheibe. Der Streamingdienst hatte durch seine Adaptionen Death Note und Cowboy Bebop viele Community-Mitglieder enttäuscht. "Ich werde einfach nie ein Fan von Anime-Realfilmen", relativiert auch ein One Piece-Fan seine Trailer-Kritik als Resultat vorangegangener Flops.

Wann kommt die One Piece-Adaption zu Netflix?

Wie Netflix kürzlich enthüllte, soll die One Piece-Serie am 31. August 2023 veröffentlichtt werden. Neben Godoy sind unter anderem Emily Rudd (Hunters) und Craig Fairbrass (Footsoldier) vor der Kamera zu sehen.

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

