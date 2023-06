"So hässlich": Netflix verärgert One Piece-Fans, weil ein wichtiges Piratenschiff jetzt völlig anders aussieht

Netflix hat ein neues Poster zu seiner One Piece-Adaption veröffentlicht. Darauf ist ein Piratenschiff zu sehen, dessen veränderter Look Fans der Anime-Vorlage abstößt.

Netflix steckt mit seiner One Piece-Adaption in einer Zwickmühle. Einerseits liefert die Fangemeinde von Eiichiro Odas Manga-Vorlage und seiner Anime-Umsetzung in der Theorie eine große Zielgruppe. Aber diese Zielgruppe ist empfindlich und kann den Streamer bei der kleinsten Untreue gegenüber dem Original mit Kritik überschwemmen. Das ist jetzt auch bei einem neuen Poster geschehen.

Netflix verärgert Anime-Fans mit neuem Look für One Piece-Piratenschiff

Das neue Poster wurde unter anderem vom offiziellen Account des One Piece-Mangas auf Twitter geteilt. Darauf ist das Piratenschiff namens Going Merry (dt. Flying Lamb) zu sehen, auf dem die One Piece-Helden um Protagonist Ruffy (Iñaki Godoy) in See stechen. Aber sein Aussehen wurde deutlich verändert. Und die Fans sind nicht begeistert.

"Was haben sie [ihr] angetan?" ist dort etwa zu lesen, oder "Warum haben sie die Going Merry so hässlich gemacht?". "Sieht wie schlechte AI-Kunst aus", lästert ein Fan, und ein weiterer schreibt: "Ihr habt meine Seele verletzt".

Wann kommt die neue One Piece-Serie zu Netflix?

Ob die Realadaption Fans des Mangas oder des One Piece-Animes am Ende gefallen wird, ist unmöglich abzuschätzen. Zumindest die Darsteller:innen geben für die Netflix-Umsetzung alles. Die Serie soll 2023 kommen, hat bisher aber noch keinen konkreten Starttermin.

