Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung? Die Haushalte-Debatte macht die Frage wichtiger denn je

The Witcher, Stranger Things, Bridgerton: Top-Serien hat Netflix einige, aber reicht das als Argument für ein Abo, wenn das Passwortteilen verboten wird? Die Antwort gibt's im Podcast.

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und die Preise werden erhöht: Fast 10 Jahre nach dem Deutschland-Start ist Netflix so umstritten wie selten. In diesem Podcast stellen wir uns deshalb eine pragmatische Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

Lohnt sich das Netflix-Abo noch? Hört den Podcast, der die Frage beantwortet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Timecodes:

00:04:25 - Was machte Netflix attraktiv?

00:15:00 - Das kosten die Abos

00:19:49 - Serien & Filme: Was bietet der Streaming-Dienst

00:36:54 - Passwort-Teilen und Bedienbarkeit

00:47:28 - Preisvergleich mit der Konkurrenz

00:50:55 - Lohnt sich Netflix noch?

Auf die Absetzungswelle folgen Maßnahmen gegen das Passwort-Teilen

In einer früheren Folge von Streamgestöber haben wir bereits darüber gesprochen, warum Netflix gefühlt so viele Serien absetzt. Dahinter steckt ein wirtschaftlicher Zwang, den allerdings die wenigsten Fans der betroffenen Shows verstehen werden. Eine weitere Maßnahme, um die Gewinne zu fördern, ist die Einschränkung des sogenannten Passwort-Teilens. Zahlreiche Abonnent:innen teilen ihre Accounts mit anderen, die nicht zu ihrem Haushalt gehören, zum Beispiel unter Familienmitgliedern oder Freund:innen.

Jahrelang duldete der Streaming-Dienst diese eigentlich untersagte Praxis. Das ändert sich 2023. Nach angeblich erfolgreichen Tests in mehreren Ländern rollt Netflix die Kontrollen in Deutschland aus. Im Podcast erklären wir euch anhand persönlicher Erfahrungen, wie das funktioniert und was die Alternativen zur Sperrung haushaltsfremder Zugänge sind. Wir stellen uns aber auch die Frage, ob Netflix mit diesen Maßnahmen nicht an Attraktivität einbüßt.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Juni: Life after Life

Life After Life - Trailer (deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Comedy-Serie Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne anschicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.