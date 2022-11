Absetzungs-Desaster bei Netflix: Winx-Schöpfer mischt sich schon wieder ein und Fans haben die Schnauze voll

Erst die Schock-Absetzung von Fate: The Winx Saga, dann der Diss der Vorlagen-Schöpfers und jetzt legt er sogar einen oben drauf. Fantasy-Fans schlagen mit fiesen Kommentaren und einer rasch wachsenden Petition zurück.

Stell dir vor, du arbeitest an dem wichtigsten Projekt deines Lebens, und keiner hat Bock drauf. So muss sich Winx Club-Schöpfer Iginio Straffi gerade fühlen – und er ist selbst Schuld daran. Im Artikel erwartet dich:

Was bisher geschah

Der Winx Club-Schöpfer legt noch einen oben drauf

Fans schießen mit Ablehnung und Petition zurück

Nach Diss gegen Netflix' Fate: The Winx Saga dissen die Fans zurück

Was bisher geschah: Kurz und knapp zusammengefasst, hängt bei der Winx Club-Fangemeinde der Haussegen schief. Erst setzt Netflix die Live-Action-Adaption Fate: The Winx Saga nach einem gewaltigen Cliffhanger im Staffel 2-Finale ab.

Nur zwei Tage später kündigt Iginio Straffi komplett andere Winx Club-Projekte an (Reboot der Animationsserie und Live-Action-Film) und disst völlig unnötig den Fate-Showrunner.

Straffi erfuhr von der Absetzung von Fate: The Winx Saga nicht von Netflix, sondern wie die Fans von einem Instagram-Post von Showrunner Brian Young. Er warf Young vor, "zu wenig Verständnis" für die Winx-Community zu haben. Daraufhin erntete er von ebendiesen Winx-Fans Hunderte wütende Kommentare bei Instagram mit Forderungen nach Staffel 3.

Jetzt legt Straffi noch einen drauf: Anstatt Gras über das Malheur wachsen zu lassen, meldet er sich auf seinem Insta-Account erneut zum Thema.

Der Winx-Film wird wahrscheinlich das wichtigste Projekte meiner gesamten Karriere sein.

Das Zitat entstand bei einem Interview mit Variety , in dem Straffi ebenfalls durchblicken ließ, dass er diesen für ihn so wichtigen Live-Action-Film vertraglich nur machen kann, weil Netflix Fate: The Winx Saga abgesägt hat.



Was daraufhin in der Kommentarspalte los war, kann man sich denken. Die am meisten gelikte Fan-Antwort (von micaaconsta) lautet: "Wir werden Fate trotzdem immer mehr lieben, sorry". Autsch.

© Netflix Fate: The Winx Saga

Neben den zig Forderungen nach Fate Staffel 3 und Verschmähungen des geplanten Films, wurde eine schnell wachsende Petition eingerichtet.

Die Petition für Fate Staffel 3 hat schon über 100.000 Stimmen

Paradoxerweise hat Straffi diese Petition bei Change.org selbst angeheizt, weil er mit seinen Posts Öl ins Feuer goss anstatt abzuwarten. In den Kommentaren auf seinen letzten Insta-Post freut sich ein Fan, dass die Petition bereits über 100.000 Stimmen erreicht hat.

In der Petition geht die Initiatorin der Petition, Lauren Schnoor, aber vor allem mit Netflix hart ins Gericht. Netflix würde lieber verletzende Serienmörder-Dokus freigeben, anstatt beliebte Serien wie Fate: The Winx Saga weiterführen.

Da Straffis "wichtigstes Projekt seiner gesamten Karriere" vom Ende von Fate abhängt, hat er diese Petition vermutlich nicht unterschrieben. Im Interview merkt er an, dass Netflix ihm von der Absetzung weder Bescheid gegeben, geschweige denn erklärt hat, was die Gründe dafür sind.

Unterm Strich werden vor allem die Fans von Fate: The Winx Saga den Kürzeren ziehen. Straffi hat seine neuen Projekte und alte Winx Club-Fans kriegen Nachschub. Wer sich Netflix' Absetzungs-Geschichte ansieht, weiß, dass Staffel 3 trotz großem Fan-Verlangen äußerst unwahrscheinlich ist.

© Rai 2 Winx Club

Auch ich bin traurig über die Absetzung. Aber es ist an der Zeit, die eigenen Nerven zu schonen und sich mit dem animierten Winx Club-Nachschub anzufreunden, der in Planung ist.

Unter Straffis Posts finden sich zwischen Ablehnung und Trotz manch alteingesessene Feen-Fans, die Lust auf seine neue Animationsserie haben. Trotzdem sollte er mit seinen Ankündigungen etwas kürzer treten und den Fate-Fans Zeit und Raum zum Trauern lassen.

